San Pietroburgo, 60enne arrestata per un biglietto sulla tomba dei genitori di Putin

Mercoledì 12 ottobre una 60enne di San Pietroburgo è stata posta agli arresti domiciliari con l’accusa di aver “profanato” un luogo di sepoltura con l’aggravanti di odio politico o ideologico. Reato per il quale in Russia si rischia una pena massima di cinque anni. Il 6 ottobre scorso Irina Tsybaneva si era recata al cimitero Serafimovsky di San Pietroburgo per lasciare un biglietto sulla tomba del padre e della madre del presidente russo, Vladimir e Maria Putin. Secondo alcune ricostruzioni la donna avrebbe scritto: «Genitori di un maniaco, portatelo con voi. Sta provocando dolore, il mondo intero sta pregando per la sua morte, avete allevato un mostro e un assassino».

Eseguito il test del Dna sul biglietto

Il custode, il primo a trovare il biglietto, aveva immediatamente contattato le forze dell’ordine. Qualche giorno dopo la polizia ha bussato alla porta di Tsybaneva dopo averla identificata, secondo la versione ufficiale, dai filmati delle videocamere di sorveglianza installate nel cimitero. L’appartamento, come ha riferito il figlio della donna a Mediazona, successivamente è stato perquisito e la madre rinchiusa in un centro di detenzione temporaneo. Nonostante la 60enne abbia confessato di essere l’autrice del biglietto, è stato comunque eseguito il test della Dna per verificare la compatibilità tra quello della donna e le tracce trovate sul biglietto. Test che ha confermato la versione dell’arrestata. In tribunale, la donna ha detto di aver agito dopo essersi resa conto che «tutto stava diventando spaventoso, triste, con troppi morti». Il giudice l’ha poi condannata ai domiciliari fino all’8 novembre vietandole l’uso di internet e telefono.

Da fine settembre la sicurezza era stata rafforzata dopo un altro biglietto

Non è però chiaro come Tsybaneva sia riuscita a raggiungere la tomba dei genitori di Putin visto che la sicurezza del cimitero e soprattutto di quell’area è stata rafforzata dalla fine di settembre quando un gruppo di attivisti aveva lasciato un primo messaggio dal tono ironico: «Stimati genitori. Vostro figlio si sta comportando in modo deplorevole. Marina le lezioni di storia, picchia i compagni del banco, minaccia di far saltare in aria l’intera scuola». La nota terminava con un invito a tenere a bada le «intemperanze» del presidente: «Vi prego di prendere delle misure (punitive)».

