San Pietroburgo vuole “ricostruire” Mariupol

San Pietroburgo, città natale del presidente russo Vladimir Putin, vuole sostenere la ricostruzione di Mariupol e si impegnerà in un gemellaggio col porto ucraino sul Mar d’Azov di recente espugnato dalle truppe di Mosca. A dichiararlo è il governatore dell’ex capitale imperiale, Alexander Beglov. «Mariupol sta attraversando una fase difficile oggi e siamo pronti ad assistere alla sua rinascita», ha detto Beglov, promettendo di finanziare programmi abitativi, sviluppo dei servizi pubblici, piani di assistenza sanitaria, istruzione e iniziative culturali in grado di unire la seconda città più grande della Russia e lo strategico porto ucraino conquistato.

La solidarietà come porta della russificazione

Secondo il Moscow Times Beglov ha già preso contatto con il sindaco di Mariupol insediato da Mosca Konstantin Ivashchenko e che la partnership dovrà essere conclusa «il prima possibile», come ha sottolineato il sito web dell’amministrazione di San Pietroburgo dopo i colloqui telefonici tra Beglov, Ivashchenko e il capo dell’autoproclamata Repubblica indipendente di Donetsk Denis Pushilin. In prima linea non c’è solo San Pietroburgo. Anche Mosca è pronta a finanziare progetti infrastrutturali nelle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk.

Mariupol, recentemente caduta in mano russa dopo la resa degli ultimi difensori dell’acciaieria Azovstal, dopo quasi tre mesi di battaglia è quasi del tutto distrutta. E Mosca sarebbe arrivata per restare, nonostante il Cremlino abbia smentito l’ipotesi di un’occupazione permanentemente dei territori conquistati sottolineando la necessità di indire referendum. La russificazione delle zone occupate dall’esercito di Mosca dunque prosegue. La Crimea è da anni un’appendice della Federazione Russa; sia i leader separatisti del Donbass che le autorità nominate da Mosca nei territori ucraini conquistati hanno indicato che vorrebbero entrare a far parte della Federazione; mentre a Kherson e Melitopol è stato introdotto, tra le proteste dei cittadini, il rublo.