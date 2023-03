Oggi è San Patrizio: storia e tradizione del patrono d’Irlanda

Il 17 marzo, giorno in cui morì, si festeggia San Patrizio, diventato patrono d’Irlanda. La festa, inizialmente religiosa, commemora l’arrivo del cristianesimo in Irlanda durante il quinto secolo d.C. proprio grazie al vescovo Patrizio.

La storia di San Patrizio

Il santo è nato tra il 385 e il 392 d.C. Rapito quando aveva 16 anni dagli uomini del re irlandese Niall, fu venduto come schiavo a Muirchu, re del Dál Riata. Trascorse sei anni in cattività e si convertì al cristianesimo.

Fuggito dalla corte del re per tornare dalla famiglia, divenne diacono nel 407 e nel 420 vescovo. Il Papa Celestino I lo mandò nelle isole britanniche e, in particolare, in Irlanda per l’evangelizzazione. A Patrizio si deve la diffusione del Cristianesimo in Irlanda anche se ispirato al paganesimo celtico.

Nacque con lui proprio la corrente del Cristianesimo celtico, imitato poi dalla Chiesa. Per conservare le radici e le tradizioni storiche del popolo irlandese, Patrizio combinò molti elementi cristiani con quelli pagani. Per esempio introdusse il simbolo della croce solare sulla croce latina, facendo diventare la croce celtica il simbolo del Cristianesimo celtico.

Dopo i cinquant’anni fece un pellegrinaggio fino a Roma e al ritorno si stabilì nell’Irlanda del Nord, fino alla morte avvenuta con molta probabilità il 17 marzo 461 a Saul, Co. Down, in una chiesa donatagli da Dichu, capitano locale che fu da lui convertito. Secondo la leggenda, il suo corpo fu affidato ad una coppia di buoi che, senza guida, lo depose a Down, nell’Irlanda del Nord, che da allora cambiò il nome in Downpatrick.

Dove e come si festeggia San Patrizio

Il 17 marzo è festa nazionale nella Repubblica d’Irlanda, mentre in Irlanda del Nord è una festività bancaria (bank holiday). Questa ricorrenza è celebrata anche in altri paesi del mondo, in particolar modo dove ci sono molti immigrati di origine irlandese, come nella provincia canadese di Terranova e Labrador e nel territorio britannico di Montserrat, nelle Piccole Antille.

La festa di San Patrizio è una delle feste nazionali più festeggiate al mondo e ha acquisito grande fama e interesse anche da persone la cui origine non è irlandese. Caratteristiche di questa festa sono le sfilate per le vie cittadine, soprattutto a Dublino, Montréal, New York, Chicago e Boston.