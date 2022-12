San Martino di Lupari, donna di 84 anni trovata morta: grave il marito

San Martino di Lupari: gli inquirenti ipotizzano il reato di omicidio dopo che la figlia di una coppia di anziani ha trovato la madre 84enne morta in casa e il padre 89enne con una grave ferita alla testa. La donna ha lanciato subito l’allarme.

San Martino di Lupari, 84enne trovata morta in casa con marito ferito: si indaga per omicidio

La donna ha trovato i genitori in queste condizioni nella tarda mattinata di oggi, 27 dicembre. La figlia si era recata a casa dei genitori per fare un saluto e aveva poi chiamato i soccorsi. La signora anziana morta si chiamava Maria Angela Sarto. Per lei non c’è stato nulla da fare. Per il marito, l’89enne Giorgio Miatello, è stato disposto il trasporto in eliambulanza all’ospedale di Padova. Stando a una prima analisi degli inquirenti, i coniugi presentavano ferite da corpo contundente alla testa. Per il momento, chi indaga esclude l’ipotesi di una rapina finita male, perché non sarebbero stati riscontrati danni nell’appartamento e gli oggetti preziosi custoditi dalla coppia sarebbero al loro posto.

I carabinieri incaricati delle indagini hanno poi rintracciato un’altra figlia della coppia, che viveva con loro e che non risultava in casa al momento del ritrovamento da parte della sorella.

Interrogata la figlia che abitava con la coppia

In queste ore, la figlia rintracciata dai militari del Vicentino viene ascoltata dal pm e dagli inquirenti. A quanto si apprende, l’ipotesi principale degli inquirenti sarebbe l’omicidio maturato nella cerchia familiare. La donna, 51enne, sarebbe stata rintracciata dagli inquirenti in un albergo a Romano d’Ezzelino dopo aver acquistato alcuni generi alimentari.

Le indagini dovranno fare chiarezza sulle dinamiche che hanno portato alla morte dell’84enne e al ferimento del marito. In più, si dovrà capire se l’arma è la stessa e quale potrebbe essere il movente dietro a questo giallo.