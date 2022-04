San Marino: Paolo Rondelli è il primo capo di stato LGBT al mondo

Paolo Rondelli è un nome destinato a fare la storia. A molti potrà non dire granché, ma da oggi è il primo Capo di stato al mondo proveniente dalla comunità LGBTQ+. Il 58enne è stato nominato come uno dei due nuovi capitani reggenti della Repubblica San Marino. Un titolo che non comporta poteri esecutivi ma che adesso ha un grande valore simbolico. Sarà in carica per sei mesi, ma di fatto è la prima volta che una nazione ha come capo di stato un membro della comunità LGBTQ+.

Paolo Rondelli, primo capo di stato della comunità LGBTQ+

Dopo ministri e capi di governo, arriva il primo capo di stato dichiaratamente gay. Rondelli stabilisce questo primato con orgoglio e qualche giorno fa aveva lanciato l’indiscrezione su Facebook, attaccando chi era in cerca di «pruderie scandalistiche». Il 58enne, ex vicepresidente di Arcigay Rimini e primo ambasciatore della Repubblica di San Marino negli Stati Uniti, in un post sulla sua pagina social aveva dichiarato che «potrebbe interessare più la notizia che sarò probabilmente il primo capo dì Stato al mondo appartenente alla comunità LGBT+». Rondelli ha già coperto svariate cariche di alto profilo. Dopo la laurea in comunicazione storica all’Università di Bologna, ha ricoperto i ruoli di Direttore generale degli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino e di presidente del Rotary della piccola nazione.

Su Facebook l’attacco e la filosofia naturista

Nel suo lungo post su Facebook, Rondelli sabato scorso aveva svelato la notizia, ufficializzata oggi. Decine i messaggi di auguri ricevuti sul social, ma anche quelli di sostegno sotto al contenuto pubblicato qualche giorno fa. «Apprendo che qualcuno ha pruderie scandalistiche sulla mia vita privata e sul mio orientamento sessuale, tanto da segnalare la cosa a testate giornalistiche», aveva scritto. «Posso tranquillamente affermare pubblicamente che sono iscritto da anni all’Associazione Naturista Emiliano Romagnola, parte della Federazione Naturista Internazionale. Il Naturismo è una filosofia dì vita. A beneficio dì coloro che cercano a tutti i costi lo scandalo nella vita dì personaggi pubblici allego immagini della tessera. Magari potrebbe interessare più la notizia che sarò probabilmente il primo capo dì Stato al mondo appartenente alla comunità LGBT+ (solo ministri e Primi Ministri fino ad ora). E la schiantiamo così…».