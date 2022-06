San Marino, 12enne ruba un ovetto ma si pente: si scusa e manda al negozio 10 euro

Un bambino entra in un negozio di alimentari e ruba un ovetto kinder. Una scena che si sarà ripetuta nel corso degli anni centinaia di migliaia di volte, come conferma lo stesso proprietario. Ma stavolta succede qualcosa di incalcolabile. Il 12enne torna a casa e si pente. Così decide di scrivere una lettera per scusarsi e di allegare una banconota di 10 euro, ben oltre il valore dell’ovetto che costa invece pochi centesimi. La vicenda è successa davvero a San Marino e a raccontarlo è stato proprio il gestore del negozio, Danilo Chiaruzzi, che ha fatto i complimenti al giovane Benjamin e lanciato un messaggio a tutti i ragazzini come lui.

Benjamin sottrae l’ovetto ma si pente

«Mi dispiace molto, so di aver sbagliato». Inizia così il biglietto che il piccolo Benjamin, ragazzino di 12 anni, ha indirizzato a Danilo Chiaruzzi, a San Marino. La lettera è partita dalla Svizzera, dove è tornato dopo la gita nel piccolo Stato, in cui ha compiuto il misfatto. «Non avevo soldi e l’ho rubato», racconta lui. Poi però si è pentito e ha deciso di scusarsi: «Poiché voglio vivere in pace con Dio e con lei, allego 10 euro per farmi perdonare». Una cifra che supera di molto il reale valore dell’ovetto, sebbene non sia questo a far sgranare gli occhi. La lettera ha molto colpito Danilo Chiaruzzi, il gestore del negozio, che ha raccontato sui social la vicenda.

Chiaruzzi: «Sono rimasto allibito»

Il gestore del negozio di San Marino, Danilo Chiaruzzi, ha scritto su Facebook un post con tanto di foto della raccomandata e dei 10 euro. «Ormai non mi sorprende più nulla», spiega, «con quello che abbiamo passato in questi anni, ma oggi mi sono ricreduto. Mi è arrivata una raccomandata dalla Svizzera, scritta a mano con all’interno 10 euro come lettera di scuse di un padre il cui figlio mi avrebbe rubato in gita un ovetto kinder. Sono rimasto allibito e questa dovrebbero leggerla tanti ragazzi che quotidianamente, per gioco o sfida mi rubano patatine caramelle o altro». Un messaggio ai tanti clienti più giovani a prendere esempio. Ma Chiaruzzi ha detto anche che risponderà a Benhamin e lo inviterà «a tornare a trovarci per stringergli la mano».