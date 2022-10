San Francesco, Mattarella ad Assisi: «Non ci arrendiamo alla guerra»

In occasione della cerimonia per l’accensione della lampada presso la tomba del santo di Assisi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato della guerra in Ucraina. Ecco il discorso del capo dello Stato.

Mattarella ad Assisi: «Non ci arrendiamo alla guerra»

Il discorso del capo dello Stato in occasione della cerimonia per l’accensione della lampada presso la tomba del santo di Assisi ha ruotato attorno alla guerra in Ucraina. «La pace, anzitutto. La nostra Costituzione l’ha, coerentemente, iscritta come fondamento e traguardo della nostra comunità. Quella pace tradita proprio nel cuore dell’Europa, che, nella prima metà del secolo scorso, aveva conosciuto gli abissi del male. E si era riscattata con nuovi ordinamenti interni e internazionali», ha detto il presidente Sergio Mattarella.

«Non ci arrendiamo alla logica di guerra, che consuma la ragione e la vita delle persone e spinge a intollerabili crescendo di morti e devastazioni. Che sta rendendo il mondo più povero e rischia di avviarlo verso la distruzione. E allora la richiesta di abbandonare la prepotenza che ha scatenato la guerra. E allora il dialogo. Per interrompere questa spirale. Sono trascorsi ottocento anni dall’incontro tra Francesco d’Assisi e Malek al-Kamel. Ed è la sincera volontà di dialogo ciò cui sono chiamati anzitutto i Paesi e le istituzioni, per garantire futuro all’umanità. La pace è un diritto iscritto nelle coscienze e rappresenta l’aspirazione più profonda di ogni persona, appena alza lo sguardo oltre il suo presente».

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato dal loggiato del Sacro Convento di Assisi, nel giorno di San Francesco. La liturgia è stata celebrata dopo due anni di stop per via della pandemia, e proprio a chi si è prodigato per contrastare il Covid-19 è stata dedicata l’accensione della lampada. Hanno preso parte alla cerimonia anche il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi. Ad accogliere il capo dello Stato sono stati il custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e la sindaca di Assisi Stefania Proietti.