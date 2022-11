San Donato, incidente tra autobus e tir: almeno 10 feriti

San Donato, gravissimo incidente tra un autobus e un Tir. Stando ai primi accertamenti degli inquirenti, in quel momento sul mezzo pubblico erano presenti 20 persone. L’autobus avrebbe tamponato il mezzo pesante sulla strada Paullese all’incrocio con via Gela poco prima di mezzogiorno.

San Donato, incidente gravissimo: cosa è successo

È stato lanciato subito l’allarme per dare il via ai soccorsi. Il 118 è intervenuto sul posto per aiutare le persone rimaste coinvolte. Dopo averne visitate 14, per 10 sono arrivate le prime cure per ferite e contusioni. Il più grave è stato l’autista del bus, che era rimasto incastrato nel mezzo. Dopo un attento lavoro dei vigili del fuoco, l’uomo è stato tirato fuori. Secondo i soccorritori, avrebbe contusioni e fratture alle gambe. Si tratterebbe di un 24enne, trasportato all’ospedale S.Gerardo di Monza.

Due donne di 32 e 56 anni sono state trasportate al San Raffaele di Milano in codice giallo. Le due hanno riportato dei traumi alla testa, considerati però non gravi. Altre 7 persone con ferite lievi sono state portate in codice verde al Fatebenefratelli di Milano, a Melegnano e San Donato Milanese. Il conducente del tir è rimasto illeso.

La dinamica dell’incidente per gli inquirenti

Sul posto è intervenuta la Polstrada, accanto ai Carabinieri e ai vigili del fuoco. Ora sarà importante capire quali sono le dinamiche esatte dell’incidente. Infatti, non ci si riesce a spiegare come l’autista abbia perso il controllo del mezzo e abbia tamponato il tir. Quindi, si dovrà valutare quali erano le sue condizioni nel momento in cui era alla guida e stava lavorando.

Saranno anche da accertare le condizioni dell’altra persona, che è rimasta illesa e che era a bordo del tir, al fine di avere una panoramica più chiara dell’accaduto. Per fortuna, nessuno ha perso la vita in questo incidente.