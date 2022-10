San Donà di Piave, incidente in A4 tra furgone e tir: 6 morti

Sull’A4, all’altezza del casello di San Donà di Piave, tra l’entrata e l’uscita dello svincolo di Trieste è avvenuto un violento incidente stradale. Un furgone ha tamponato un tir che andava a una velocità bassa, causa rallentamenti sulla strada e in questo incidente hanno perso la vita 6 persone.

Lo scontro sull’A4 all’altezza di San Donà di Piave

Quando è avvenuto il violento tamponamento del furgone all’autoarticolato, sulla strada erano segnalati rallentamenti attraverso i pannelli di messaggio variabile. Ciò era indicato per il traffico intenso tra Meolo/Roncade e il nodo di Portogruaro, vale a dire il bivio tra A4 e A28. Lo scontro è avvenuto nella corsia centrale dell’autostrada: l’autista del furgone non si è reso conto della condizione a bassa velocità, quasi immobile, del Tir e lo ha tamponato brutalmente.

Come conseguenza, il furgone si è completamente accartocciato sotto l’autoarticolato. Ovviamente, la strada è stata chiusa tempestivamente al traffico, precisamente, le autorità si sono occupate di limitare la circolazione sul tratto tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Allo stesso tempo, è stato chiuso anche lo svincolo San Donà di Piave in direzione Trieste. Forze dell’ordine e soccorritori sono accorsi sul posto rapidamente aiutare coloro che sono stati coinvolti.

Le vittime dell’incidente

Purtroppo per 6 persone non c’è stato nulla da fare. A bordo del furgone c’erano 7 persone e solo una è sopravvissuta all’impatto. Non si hanno notizie però sulla salute del sopravvissuto. Il furgone era un dono del Lions Club di Riccione per questa ragione si pensa che le vittime forse erano tutte disabili. Tuttavia, non ci sono ancora certezze in merito a ciò e le autorità stanno cercando di ricostruire con maggior precisione la dinamica dell’incidente e identificare le vittime.

Le notizie dei decessi sono state confermate da Autovie Venete e dai soccorritori arrivati sul posto che non hanno potuto salvare i 6 rimasti coinvolti.