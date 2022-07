San Diego Comic Con 2022, 10 film e serie tivù annunciati all’evento

Si è concluso il 24 luglio 2022 il San Diego Comic Con, la convention di fumetti, cinema e arti più importante degli Stati Uniti e fra le maggiori al mondo. A farla da padrone, come previsto, è stata Marvel. La casa di Stan Lee ha infatti presentato le Fasi 5 e 6 del suo Cinematic Universe, con progetti che terranno banco da ora fino al 2026 su grande e piccolo schermo. I fan hanno potuto vedere le prime immagini di Black Panther Wakanda Forever con il tributo a Chadwick Boseman, ma anche She Hulk, I Guardiani della Galassia Vol.3 e I Am Groot. Il San Diego Comic Con però è stato molto di più, con annunci e trailer di nuovi interessantissimi progetti. Ecco i migliori 10 fra serie tv e film, con alcuni attesi ritorni e grandi novità.

I 10 migliori annunci tra film e serie tv del San Diego Comic Con 2022

1. Dungeons & Dragons, al cinema il gioco di ruolo per antonomasia

Chi ama il fantasy conosce a memoria Dungeons & Dragons. Il celebre gioco di ruolo nato nel 1974 per opera di Gary Gygax ha accompagnato generazioni di nerd grazie alla sua versatilità e alle centinaia di opzioni disponibili. Il San Diego Comic Con ha presentato, per la gioia irrefrenabile dei presenti, le prime immagini di Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, primo lungometraggio che porterà le famose quest sul grande schermo. La trama vedrà un affascinante furfante intraprendere un’epica rapina con un gruppo di improbabili avventurieri. Nel cast Chris Pine (Star Trek), Michelle Rodriguez (Fast & Furious) e Regé-Jean Page (Bridgerton). L’uscita è prevista per marzo 2023.

2. John Wick 4, al San Diego Comic Con il ritorno di Keanu Reeves

È tornato, più violento e agguerrito che mai. Il San Diego Comic Con ha presentato in anteprima il trailer di John Wick 4, nuovo capitolo con il serial killer Keanu Reeves. Il film, che uscirà nel marzo 2023 quattro anni dopo il predecessore, rimetterà al centro della narrazione l’omonimo assassino contro la Gran Tavola. Nel cast torneranno Lawrence Fishburne e Ian MacShane, mentre new entry saranno Bill Skarsgård (Pennywise di It) e Donnie Yen. Nel minuto scarso di trailer è impossibile capirne la trama, ma si preannunciano duelli serrati e combattimenti violenti.

3. Teen Wolf: The Movie, il revival del cult con il ritorno di Crystal Reed

Altro atteso ritorno sarà quello di Teen Wolf, serie fantasy ormai assente dai palinsesti da cinque anni. La storia di vampiri e creature soprannaturali cambierà però veste e approderà sul grande schermo grazie a un nuovo film di Paramount. La trama si preannuncia come un sequel della serie, dato che sembra che gli eventi dovrebbero avere inizio in un futuro ancora non meglio precisato. In scena ancora una volta Tyler Posey, che riprenderà i panni del protagonista Scott McCall, ma anche Crystal Reed, che sarà nuovamente Allison Argent. Assente invece Dylan O’Brien (The Maze Runner), che nella serie ha prestato il volto a Stiles Stilinski.

4. DC Universe, al San Diego Comic Con le prime immagini di Black Adam e Shazam! 2

Se Marvel ha sbancato con le Fasi 5 e 6 del Cinematic Universe, DC Comics non è rimasta a guardare. La casa di fumetti proprietaria dei diritti di Batman e Superman ha infatti presentato Black Adam e Shazam! Fury of the Gods. Il primo arriverà a ottobre con Dwayne Johnson nei panni dell’antieroe protagonista. Nell’antico Egitto, un uomo entra in possesso di poteri soprannaturali prima di venire sconfitto dalle forze del bene. Risvegliato dopo secoli, giura vendetta contro l’umanità. Nel cast anche Pierce Brosnan nei panni del Dottor Destino, unica speranza di salvezza della Terra. Due mesi dopo, arriverà in sala il secondo film di Shazam! con Zachary Levi nei panni dell’omonimo protagonista. Sulla sua strada della pace arriveranno due ninfe, nei cui panni ci saranno Helen Mirren e Lucy Liu.

5. The Sandman, al San Diego Comic Con anche la serie Netflix

Mancano solo 10 giorni al debutto su Netflix di The Sandman, adattamento della graphic novel di Neil Gaiman. Il 5 agosto, i fan del fumetto potranno rivivere le avventure del Signore dei Sogni che, dopo un secolo di prigionia, torna per rimediare ai danni della sua esistenza passata. Sulle sue tracce però ci sarà Corinzio, incubo senza occhi che lui stesso ha contribuito a creare. Nel cast Tom Sturridge nei panni del protagonista e Gwendoline Christie (Brienne de Il Trono di Spade) in quelli di Lucifer.

6. Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, il trailer finale della serie di Amazon

È probabilmente l’evento fantasy dell’anno. Il 2 settembre, in contemporanea mondiale, Amazon Prime Video rilascerà il primo episodio de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, prima serie tv ispirata ai romanzi di John Tolkien. La trama si svolgerà diverso tempo prima rispetto alla trilogia cinematografica e vedrà una giovane Galadriel alle prese con l’avvento di un nuovo potere. I fan potranno infatti scoprire l’ascesa di Sauron e la forgiatura degli anelli con cui ha soggiogato la Terra di Mezzo. Nel cast Morfydd Clark e Robert Aramayo, che vestirà i panni del giovane Elrond.

7. National Treasure: Edge of History, tornano Justin Bartha e Harvey Keitel

Nel 2004, Nicolas Cage vestiva i panni dell’avventuriero Benjamin Gates ne Il mistero dei templari, film noto in originale come National Treasure. Mentre si moltiplicano le voci su un nuovo capitolo al cinema, Disney+ ha mostrato le prime immagini della serie tv Edge of History, di cui però non è disponibile una data di uscita ufficiale. Protagonista non sarà però la star di Hollywood, che non è inclusa nel progetto, ma la giovane Jess Morales, nei cui panni ci sarà Lisette Alexis. Nel cast torneranno però Justin Bartha (Una notte da leoni), volto di Riley Poole, e Harvey Keitel che vestirà di nuovo i panni del detective Sadusky. New entry per Catherine Zeta-Jones.

8. See 3, Jason Momoa nell’ultima stagione della serie tv di Apple

Apple Tv+ firma anche la terza e ultima stagione di See, serie di fantascienza con Jason Momoa (Il Trono di Spade, Aquaman). L’attore tornerà nei panni del guerriero Baba Voss che dovrà difendere la sua tribù da una nuova e terribile minaccia. La trama prenderà avvio un anno dopo il finale della precedente stagione, quando il protagonista aveva sconfitto il fratello Edo (Dave Bautista). Gli otto episodi saranno disponibili dall’8 agosto sulla piattaforma. Nel cast anche Nesta Cooper, Archie Madekwe e Alfre Woodard.

9. Star Trek: Picard, il ritorno del cast di Next Generation

Probabilmente, i fan di The Big Bang Theory ricorderanno l’odio di Sheldon Cooper per la serie Star Trek: The Next Generation. Chissà come la prenderebbe il personaggio di Jim Parsons nel sapere che l’intero cast tornerà in Star Trek: Picard, terza e ultima stagione sull’Enterprise di Amazon Prime Video. Protagonista sarà ancora una volta Patrick Stewart che, nei panni dell’omonimo capitano, farà il bilancio della sua vita e affronterà nuovi avversari. Non ci sarà però Wil Wheaton, interprete di Wesley Crusher e celebre per la sua presenza nella sitcom con Parsons.

10. I Simpson: la paura fa Novanta incontra It di Stephen King

Novità anche per quanto riguarda I Simpson. Nel corso del San Diego Comic Con, i fan di Homer & Co. hanno potuto assistere alla presentazione della 34esima stagione. Nel dettaglio, i creatori della celebre sitcom di animazione hanno dato un assaggio dell’episodio La Paura fa Novanta, puntata speciale che in ogni tornata porta in scena un tema horror. Quest’anno durerà 20 minuti, un unicum nella storia della serie, e sarà una parodia di It, romanzo del terrore di Stephen King. Sarà possibile vedere il pagliaccio Pennywise alle prese con Homer, Bart e tutta la famiglia Simpson a Springfield.