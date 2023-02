San Cosmo Albanese, ragazzo di 17 anni morto cadendo da un carro di Carnevale

San Cosmo Albanese, il paese in provincia di Cosenza, è stato teatro di una tragedia a Carnevale durante la sfilata del martedì grasso. Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere caduto da un carro allegorico. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento e sulla vicenda stanno ancora indagando i Carabinieri. Intanto è stato sequestrato il trattore che trainava il carro.

Ragazzo morto dopo essere caduto da un carro a San Cosmo Albanese

Nel tardo pomeriggio di ieri, durante la sfilata di Carnevale del martedì grasso, un ragazzo è caduto da un carro allegorico ed è morto sul colpo. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il ragazzo originario di San Giacomo d’Acri era a bordo del carro trainato da un trattore che stava percorrendo la provinciale 183 per spostarsi, per i festeggiamenti di carnevale, da San Giacomo D’Acri a San Cosmo Albanese, un paese vicino. Per cause ancora da chiarire, il ragazzo è caduto dal carro sbattendo la testa. Nessuno si è accorto della caduta, né il conducente del trattore né i due amici che erano con lui. Il corpo del ragazzo è stato avvistato solo poco dopo da alcuni automobilisti che percorrevano la statale.

Immediati i soccorsi ma la caduta è stata fatale

Il corpo riverso per strada è stato avvistato e ritrovato dai Carabinieri giunti immediatamente sul posto insieme ai soccorsi medici, ma purtroppo per il giovane non c’era più niente da fare. La procura di Castrovillari ha disposto l’autopsia sul corpo del 17enne mentre i militari che hanno sequestrato il trattore che trainava il carro stanno indagando sull’accaduto per accertare se la morte è stata dovuta alla caduta o se è c’è qualche altra causa. Soprattutto, si sta cercando di ricostruire come sia avvenuta la caduta.