San Casciano dei Bagni, scoperte 24 statue di bronzo nascoste per millenni

A San Casciano dei Bagni, in Toscana, gli archeologi hanno trovato un deposito votivo con 24 statue di bronzo, monete antichissime e iscrizioni in etrusco e latino. Il docente Jacopo Tabolli, dell’Università per Stranieri di Siena e che guida il progetto dal 2019, ha parlato di «una scoperta che riscriverà la storia».

San Casciano dei Bagni, riaffiorano 24 statue di bronzo

A San Casciano dei Bagni, in Toscana, 24 statue di bronzo sono riaffiorate dal fango e dall’acqua delle vasche sacre. Nascoste per 2300 anni, gli archeologi che lavorano agli scavi dal 2019 le hanno riportate alla luce insieme a un deposito votivo di incredibile ricchezza. Hanno infatti rinvenuto migliaia di monete, ex voto e una immensa quantità di iscrizioni in etrusco e latino.

Secondo l’archeologo Jacopo Tabolli, che guida il progetto con la concessione del ministero della Cultura e il sostegno anche economico del piccolo comune toscano, le sculture sono antichissime. Realizzate con tutta probabilità da artigiani locali, si possono datare tra il II secolo avanti Cristo e il I dopo Cristo. Esse rappresentano divinità, matrone, fanciulli, imperatori, e si trovavano proprio nel santuario.

Questo, secondo quanto ricostruito, rimase attivo fino al V d.C. A quell’epoca venne poi chiuso, ma non distrutto. Le vasche furono sigillate con pesanti colonne di pietra e le divinità affidate con rispetto all’acqua. È anche per questo che, rimossa quella copertura, gli archeologi si sono trovati davanti un tesoro ancora intatto. Come lo ha definito Tabolli: «il più grande deposito di statue dell’Italia antica. L’unico di cui abbiamo la possibilità di ricostruire interamente il contesto».

Il santuario come luogo di pace

Le statue adornavano il santuario: bolla di pace con le sue piscine ribollenti, le terrazze digradanti, le fontane e gli altari. Esse appartenevano alle grandi famiglie del territorio, come esponenti delle élites del mondo etrusco e poi romano, proprietari terrieri, signorotti locali. Ma anche classi agiate di Roma e perfino imperatori.

Come spiega Tabolli, «all’interno di queste vasche e su questi altari i due mondi, quello etrusco e quello latino, sembrano convivere senza problemi. Qui passa il tempo, cambia la lingua, cambiano persino i nomi delle divinità, ma il tipo di culto e l’intervento terapeutico rimangono gli stessi».