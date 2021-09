Grande Fratello Vip 6: chi è Samy Youssef

Si riaccendono le luci sulla casa più famosa d’Italia. Al via stasera, lunedì 13 settembre 2021, alle 21.25 su Canale 5, la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Condotto da Alfonso Signorini, il reality conterà, almeno per il momento, su un gruppo di 22 celebrità del mondo della tivù, dello sport e dello spettacolo e su una coppia di opinioniste nuove di zecca, la conduttrice Adriana Volpe e la produttrice Sonia Bruganelli. Tra i concorrenti che, negli ultimi giorni, stanno incuriosendo di più il web e i telespettatori spiccano, oltre a Tommaso Eletti, reduce da Temptation Island, e le sorelle Jessica, Clarissa e Lucrezia Hailè Selassié, anche il modelloSamy Youssef. Scopriamo insieme chi è.

Grande Fratello Vip: chi è Samy Youssef concorrente della sesta edizione in onda stasera su Canale 5

GF Vip 6, chi è Samy Youssef: dalla fuga dall’Egitto all’arrivo come profugo a Roma

Nato in Egitto nel 1995, Samy Youssef non ha una storia facile alle spalle. Dopo un’infanzia complicata, vissuta tra povertà e condizioni economiche ben poco favorevoli, a 15 anni il padre lo ha costretto a lasciare il Paese a bordo di un barcone alla volta dell’Italia. «Non è affatto facile spiegare quello che ho vissuto. Lavoravo come carpentiere con mio padre ma il mio sogno è sempre stato studiare e affermarmi», ha racontato in un’intervista rilasciata al settimanale Novella2000. «In Egitto, per molta gente, la vita è difficile. Spesso, l’unica via d’uscita è abbandonare tutto e andare via». Dopo il viaggio, Youssef è stato accolto come profugo e, una volta arrivato a Roma, è stato affidato a una casa famiglia.

GF Vip 6, chi è Samy Youssef: da cameriere a modello fino a diventare uno dei volti di Moschino

Sin da subito, si è rimboccato le maniche per essere indipendente e iniziare a costruirsi una vita autonoma: ha fatto dapprima il cameriere e, successivamente, ha iniziato la sua carriera come modello per diversi brand, grazie a una collega conosciuta per caso nel ristorante in cui lavorava. Oggi è un indossatore affermato, è diventato uno dei voti di Moschino e, grazie agli ingaggi, riesce a mantenere la sua famiglia, rimasta in terra egiziana.

GF Vip 6, chi è Samy Youssef: la partecipazione nel 2019 a Temptation Island Vip

Oltre alla moda, ha iniziato a muovere i primi passi anche in televisione. Nel 2019 ha partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip e, adesso, è pronto per la nuova avventura al Grande Fratello Vip 2021, dove avrà modo di farsi conoscere e di raccontare a tutti il suo vissuto. Per quanto riguarda la sua vita privata, dalle notizie diffuse sul web non risulta fidanzato.