Samuele Longo al Dordrecht: chi è il calciatore in prestito dal Vicenza

È solo un prestito ma dalle grandi aspettative per Samuele Longo, che passa dal Vicenza al Dordrecht per una manovra di calciomercato. Il 30enne ha già una lunga carriera alle spalle e ha tutto quello che serve per giocarsela al meglio anche in campo straniero. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla società vicentina con una nota stampa. Anche lui sembra apprezzare molto la buona riuscita del contratto: “Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura. Non vedo l’ora di vedervi tutti allo stadio”.

Samuele Longo all’Olanda

Il calciatore, che ha giocato l’anno scorso tra il Vicenza e il Modena accumulando circa 19 presenze in campo, vestirà la maglia verde della squadra olandese. Non sono ancora noti tutti i dettagli dell’accordo, ma sicuramente c’è intesa a giudicare dalla foto che lo stesso calciatore classe ’92 ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram. Lo scatto, che segna il nuovo inizio, lo ritrae infatti insieme al presidente della squadra con una barca sullo sfondo.

Samuele Longo: chi è

Samuele Longo inizia la sua carriera già nelle giovanili. Nonostante una prestazione del Treviso non proprio eccellente, attira le attenzioni dell’Inter e occasionalmente viene ceduto al Piacenza. In seguito, dopo aver giocato con la maglia nerazzurra anche se spesso in panchina, passa al Genoa sempre con la formula del prestito. L’estate 2011 e il 2012 segnano il suo apice, con una serie di vittorie. Nel 2013 una nuova cessione, stavolta alla Liga Spagnola che consente al giovane di farsi le ossa all’estero dopo il riscatto da parte del Lazio.

Tra il 2013 e il 2015 passa per diverse squadre tra le quali Hellas Verona, Rayo Vallecano, Cagliari e Frosinone. Non ha mancato di fare anche una tournée in Cina prima di altri anni in Spagna e dell’esperienza tra il Vicenza e il Modena (dove viene ceduto in prestito). Ora l’ennesimo prestito, quello al Dordrecht olandese.