Eto’o condannato per frode fiscale: pagherà 5,6 milioni di euro

Samuel Eto’o dovrà pagare oltre 5 milioni e mezzo di euro. Lo ha stabilito l’undicesima sezione del Tribunale penale di Barcellona, che ha accettato la proposta d’accordo presentata dall’ex calciatore camerunense e dalla Procura, nonostante quest’ultima avesse chiesto una pena molto più alta. La cifra sarà di fatto una multa che l’attaccante blaugrana, passato poi all’Inter, dovrà pagare nell’ambito di un’inchiesta in cui gli sono stati contestati quattro illeciti fiscali, tutti commessi tra il 2006 e il 2009 e legati ai diritti d’immagine. Una multa salata, di 5,6 milioni di euro, ma Eto’o ha rischiato molto peggio: le richieste iniziali erano di 14,3 milioni e quattro anni e mezzo di reclusione.

Eto’o accusa José Maria Mesalles

Samuele Eto’o, invece, non andrà in carcere, o almeno così pare. L’ex calciatore ha ammesso di aver spostato l’ammontare di una parte di introiti legati ai diritti di immagine nel periodo in cui giocava al Barcellona a una società con sede in Ungheria. Così facendo avrebbe evitato di incappare nella tassazione spagnola. Durante il processo, Eto’o ha poi ammesso il reato, pur indicando come responsabile José Maria Mesalles, un suo collaboratore che si prendeva cura «di questi aspetti, allora ero un ragazzino. Ho sempre fatto ciò che mi diceva, ma pagherò». Anche Mesalles dovrà pagare la stessa cifra, mentre è stato assolto Manuel de Jesus Lastre, amministratore della società che secondo il tribunale non avrebbe partecipato agli eventi.

Il carcere: dai 4 anni e mezzo ai 22 mesi

Resta da capire se l’accusa avrà quantomeno ragione sulla seconda richiesta. Prima dell’accordo di oggi e dell’ammissione di colpevolezza, infatti, era stato chiesto per Eto’o un anno e dieci mesi di carcere, oltre al pagamento di 1,8 milioni di euro. A questi si sono aggiunti i 3,8 milioni da versare al fisco. Resta il nodo della reclusione, che secondo alcuni quotidiani spagnoli sarà evitato del tutto, mentre altri propendono per l’altra opzione, con il camerunense a dover andare in prigione per 22 mesi.