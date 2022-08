Samsung Unpacked, smartphone e watch: tutto sull’evento del 10 agosto

Uno degli eventi hi-tech più attesi dell’estate. Il 10 agosto alle 15 ora italiana è in programma il Samsung Unpacked, evento digitale in cui il colosso di Seul è pronto ad annunciare la nuova gamma di prodotti. In attesa delle prime foto ufficiali con caratteristiche e prezzi, i blogger americani hanno già presentato le anteprime grazie a rumors e voci interne. Samsung infatti annuncerà i nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Fold 4 e Galaxy Flip 4, oltre all’ultimo smartwatch Samsung Watch 5. Spazio anche per gli auricolari Galaxy Buds 2 Pro e probabilmente anche per una gamma di accessori. Ecco nel dettaglio tutto quello che sappiamo fino ad oggi secondo quanto riporta The Verge. L’evento sarà visibile gratuitamente sul canale Youtube ufficiale o sul sito internet di Samsung.

Samsung Unpacked, tutto sui nuovi device dal Galaxy Fold 4 agli auricolari Buds 2 Pro

Galaxy Fold 4, il top di gamma di Samsung presenta nuovi aggiornamenti

Punta di diamante del nuovo Samsung Unpacked sarà il Galaxy Fold 4, nuova versione dello smartphone pieghevole dell’azienda. Dovrebbe montare uno schermo pieghevole da 7,6 pollici e un altro di copertura da 6,2 AMOLED a 120 Hz oltre a processore Snapdragon 8+ Gen 1, lo stesso di Xiaomi 12 Ultra. La Ram sarà di 12 Gb, mentre per lo spazio di archiviazione dovrebbero essere confermate due versioni da 256 e 512 Gb. Rivisto anche il comparto fotografico, con un sensore principale da 50 Megapixel che sostituirà quello attuale da 12 su Fold 3, accanto a un grandangolo da 12 e un teleobiettivo da 10. Invariata invece quella per i selfie, ancora ferma ai 4 MP. I prezzi dovrebbero essere simili all’attuale versione, ossia 1799 euro per quella da 256 Gb e 1919 per quella da 512.

Galaxy Flip 4, batteria potenziata e 71 colorazioni diverse

Grande attesa anche per il secondo smartphone pieghevole di casa Samsung, il Galaxy Flip 4. Come per il “fratello maggiore” Fold 4, gli insider di The Verge non si aspettano grossissime novità. Nella sua classica chiusura a conchiglia, dovrebbe vantare un display interno da 6,7 pollici e uno esterno da 2,1. Per quanto riguarda il chip interno, si pensa anche in questo caso allo Snapdragon 8+ Gen 1. Novità in merito alla batteria, che dovrebbe essere più performante rispetto al vecchio modello passando da 3 mila mAh a ben 3700. Spazio anche per la Bespoke Edition con 71 colorazioni differenti. Anche in questo caso i prezzi, come per il Galaxy Fold 4, non dovrebbero subire variazioni rispetto alle versioni precedenti. I rumors parlano di 1109 euro per il modello da 128 Gb e di 1169 euro per quello da 256.

Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro, Samsung presenterà anche i nuovi smartwatch

Se per gli smartphone si preannunciano solo leggeri aggiornamenti, diverso è il caso degli smartwatch. Samsung si appresta infatti a presentare due modelli, il Watch 5 e il Watch 5 Pro. Il primo manterrà con ogni probabilità le due versioni da 40 e 44 millimetri, mentre il secondo dovrebbe sbarcare solo in 45 millimetri. Ancora una volta si dovrebbe andare incontro a un modello solo Bluetooth e uno con il supporto al 4G integrato, mentre il sistema operativo dovrebbe essere il nuovo Wear OS 3. Si parla anche di migliorie nella batteria, con maggiore longevità e ricarica più veloce visto il charger da 10 W al posto dei 5 W del vecchio modello. In termini di prezzo, per il Watch 5 i rumors parlano di 299 euro per la versione Bluetooth e 349 euro per quella in 4G LTE. Leggermente più alti per il Watch 5 Pro, rispettivamente 329 e 379 euro.

Galaxy Buds 2 Pro, i nuovi auricolari di Samsung con batteria da 29 ore

Il Samsung Unpacked di domani 10 agosto dovrebbe lasciare spazio anche alla presentazione delle nuove cuffie Galaxy Buds 2 Pro. Secondo gli ultimi rapporti, gli auricolari dell’azienda sudcoreana presenteranno un design rinnovato e miglioramenti nella cancellazione del rumore. Il device dovrebbe vantare anche una resistenza all’acqua IPX7 con protezione da immersione temporanea e audio 3D. Per quanto riguarda invece la batteria si parla di otto ore di autonomia, estendibile a 29 con la specifica custodia. Il prezzo dovrebbe aggirarsi attorno ai 229 euro.