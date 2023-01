Samsung il 1 febbraio lancia i tre Galaxy S23: cosa sappiamo

Stanno per arrivare i nuovi Samsung Galaxy S23. Si tratterà dei prodotti top di gamma del brand coreano che in questo modo punta ad indebolire la leadership di Apple nel settore telefonia. Le caratteristiche dei nuovi dispositivi.

Samsung Galaxy Unpacked 2023 Teaser. 👀 pic.twitter.com/n6Xz8cBF1l — Alvin (@sondesix) January 10, 2023

I nuovi Samsung Galaxy S23 in arrivo il 1 febbraio

Samsung ha confermato ufficialmente che presenterà i suoi nuovi Galaxy S23 al prossimo evento chiamato Galaxy Unpacked che si terrà il 1 febbraio 2023. Si tratterà di tre modelli, Galaxy S23, S23+ ed S23 Ultra che avranno caratteristiche differenti. Ovviamente, come in passato, a seconda delle caratteristiche dei telefoni varierà anche il loro prezzo. Lo stesso brand ha confermato la notizia della presentazione attraverso un breve teaser pubblicato online.

Inoltre, all’interno dell’evento programmato il 1 febbraio 2023, potranno essere presentati anche altri prodotti targati Samsung. Su tutti, i fan attendono informazioni in merito ai nuovi notebook della serie Galaxy Book. Non si hanno ancora notizie certe riguardo a questi ultimi per questa ragione non bisogna fare altro che aspettare ulteriori dettagli sull’evento.

Le caratteristiche dei nuovi smartphone

In merito ai nuovi Samsung Galaxy S23 si hanno già alcune notizie. Infatti, si conoscono determinate caratteristiche dei tre modelli che verranno presentati il 1 febbraio. Dal punto di vista del design, i tre nuovi modelli dovrebbero essere molto simili a quelli precedenti. Attenzione al retro però, dove sono previsti gli obiettivi della fotocamera incastonati nella scocca. Inoltre, saranno disponibili quattro colorazioni differenti: Phantom Black, Misty Lilac, Cotton Flower e Botanic Green.

La vera novità sarà il processore all’interno degli smartphone, il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Al fianco del processore potranno esserci, a seconda del modello scelto, 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X e 128, 256, 512 GB o 1 TB di spazio d’archiviazione. Per quanto riguarda le fotocamere, i modelli Samsung Galaxy S23 e S23+ avranno tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e tele da 10 MP, mentre la fotocamera anteriore sarà da 10 MP. Il modello Samsung Galaxy S23 Ultra invece, sarà dotato di quadrupla fotocamera posteriore da 200 MP, ultra-grandangolare da 12 MP, tele con zoom ottico 3x da 10 MP e tele periscopica con zoom ottico 10x da 10 MP. Di soli 10 MP invece, la fotocamera anteriore.