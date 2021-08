Unpacked di novità

A tutto Samsung. Nell’evento Galaxy Unpacked di ieri, la società sudcoreana ha presentato la nuova gamma di device, già disponibili in preordine e in vendita a partire dal prossimo 27 agosto. Dispositivi di punta sono stati gli smartphone pieghevoli, ma non sono mancati i primi smartwatch dotati di sistema operativo Wear OS3 e gli auricolari, un evoluzione dei vecchi Buds usciti ormai due anni fa. Ecco uno sguardo più approfondito su cosa ci aspetterà sugli scaffali dei negozi fra qualche settimana.

Smartphone: Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3

Samsung è attualmente l’autrice dei migliori smartphone pieghevoli sul mercato, di cui vanta due modelli differenti. Il Z Fold, dotato di apertura a libro, e il Z Flip, molto simile ai vecchi telefoni a conchiglia. Fra i tratti più interessanti di questi dispositivi ci sono la resistenza all’acqua e un nuovo schermo. L’AMOLED da 6,2 pollici con frequenza da 120 Hz vanta un vetro Gorilla Glass Victus (che riveste anche il lato posteriore del device), il 50 per cento più resistente del vecchio Gorilla Glass 6 utilizzato nelle versioni precedenti. Resistenza è la parola chiave anche del telaio e della cerniera in alluminio, che nelle nuove versioni sono il 10 per cento più solide rispetto al passato. Z Fold3 e Z Flip3 sono alimentati dal chip Snapdragon 888 di Qualcomm, già presente nel Galaxy S21, che consentono prestazioni eccellenti e un supporto robusto al 5G. Interessanti anche gli accessori, tra cui la S Pen, utile per scrivere e disegnare a mano o per migliorare l’esperienza di navigazione.

Come sostiene la stessa Samsung, più di 50 applicazioni sono state ottimizzate per il display del Z Fold3, incorporando nuove funzionalità software come il trascinamento della selezione e la possibilità di controllare le dimensioni della finestra. Le fotocamere sono praticamente identiche su entrambi i device, con un obiettivo principale e uno grandangolare da 12 megapixel, cui se ne aggiunge uno frontale da 10. Tutti sono protetti dal nuovo vetro Gorilla Glass DX di Corning, già annunciato a fine luglio. Il Z Fold3 è disponibile in preordine a partire da 1250 euro, prezzo che scende a 500 euro per il Z Flip3.

Smartwatch: Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic

Ventata di aria fresca anche per gli smartwatch. Arrivano infatti i nuovi Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic, dotati finalmente del sistema operativo Wear OS3, sviluppato assieme a Fitbit. Ciò si traduce nella compatibilità con app di localizzazione come Google Maps e nell’arrivo di nuovi software appositamente studiati per gli orologi hi-tech dell’azienda di Seul. Entrambi gli smartwatch sono alimentati da un processore Samsung a 5 nanometri e dotati di schermi ad alta risoluzione, 16 Gb di spazio di archiviazione, fino a 40 ore di durata della batteria e ricarica rapida wireless.

Interessante il sensore Bioactive, studiato appositamente per un contatto più sensibile con la pelle che migliora le capacità di monitoraggio del device. Fra le opzioni, sono disponibili l’elettrocardiogramma e la misurazione dell’ossigeno nel sangue, un conteggio delle calorie più accurato e l’analisi dell’impedenza bioelettrica, che consente di misurare massa grassa, muscoli e comparto osseo del corpo. Entrambi i device sono disponibili in più versioni, Bluetooth o con supporto LTE.

Per quanto riguarda il Watch 4 Classic, la versione Bluetooth con schermo da 46 millimetri è acquistabile in preordine al prezzo di 399 euro (30 euro in più di quella da 42 millimetri), mentre si sale a 449 euro per la versione da 46 millimetri con supporto LTE (anche qui la differenza con il device da 42 millimetri è di 30 euro). Il Watch 4 da 44 millimetri invece costa 299 euro, 30 euro in più della versione con schermo da 40.

Auricolari: Samsung Galaxy Buds2

Rinnovati anche gli auricolari wireless, che si presentano con la nuova versione Buds2. Il nuovo design è il 15 per cento più piccolo e il 20 per cento più leggero rispetto al passato e presenta finalmente la cancellazione attiva del rumore, grave pecca dei vecchi Buds Plus. La durata della batteria è pari a 7 ore e mezza (cinque con cancellazione attiva del rumore). Con tre dimensioni di gommini e quattro diversi colori tra cui scegliere, i Buds2 sono in grado di soddisfare probabilmente tutte le esigenze stilistiche. Il prezzo, in preordine, è di 149 euro.