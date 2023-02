Sampdoria, minacce a Ferrero e Romei

Nuove minacce all’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e al vicepresidente Antonio Romei. Oggi è stata recapitata una testa di maiale davanti alla sede della squadra e oltre a ciò era presente un bigliettino con delle minacce.

Le minacce all’ex presidente della Sampdoria

Brutta sorpresa per l’ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Questa mattina qualcuno ha lasciato uno scatolone dinanzi la sede del club, ovvero Corte Lambruschini. Sono stati allertati agenti della Digos e artificieri per analizzare il contenuto perché qualcuno credeva che si potesse trattare addirittura di un pacco bomba. Tuttavia, dopo l’analisi accurata degli agenti è stato scoperto il macabro contenuto: una testa di maiale.

Oltre alla testa dell’animale, il pacco conteneva anche un bigliettino sul quale erano riportate delle minacce. Infatti, il contenuto del bigliettino recitava: «Massimo Ferrero, Antonio Romei, le prossime teste saranno le vostre». Non è la prima volta che l’ex presidente della Sampdoria riceve minacce di morte. Appena un mese fa, nella sede della Sampdoria era arrivato un proiettile a salve, accompagnato da un biglietto di minacce per Massimo Ferrero e Edoardo Garrone.

Clima turbolento nel club di Genova

Le minacce per Ferrero molto probabilmente sono frutto della rabbia dei tifosi della squadra genovese. Infatti, da tempo la Sampdoria naviga nelle ultime posizioni della Serie A e sembra lontana dal raggiungere una salvezza sicura, con l’incubo retrocessione che settimana dopo settimana diventa sempre più una realtà. Attualmente, la squadra blucerchiata è ferma a 11 punti e occupa la 19esima posizione in campionato, con appena 2 punti in più rispetto alla Cremonese, squadra ultima in classifica. L’ultimo posto per la salvezza, il 17esimo, è occupato dallo Spezia a 19 punti.

Una situazione calcistica che ricorda quella del Brescia in Serie B. Non a caso, anche i tifosi della squadra bresciana sono inferociti con il presidente Cellino e anche loro negli ultimi tempi hanno minacciato i dirigenti del club.