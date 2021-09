Sampdoria e Inter scendono in campo a Marassi alle 12:30 di domenica 12 settembre. Terza giornata di campionato, nerazzurri alla ricerca della terza vittoria consecutiva in Serie A per agganciare il Napoli a quota 9 e, perché no, distanziare ulteriormente la Juventus ferma a un punto. Proprio come la Sampdoria che, però, ha disputato una gara in meno. Le ultime novità sul lunch match, le probabili formazioni, dove vedere la partita e l’arbitro scelto per la direzione di gara.

Sampdoria-Inter, le ultime novità

In casa Samp c’è grande attesa per il debutto in maglia blucerchiata di Ciccio Caputo, arrivato dal Sassuolo nelle ultime ore di mercato. D’Aversa dovrebbe schierarlo dall’inizio accanto a Quagliarella. Titolare anche l’ex Candreva che contro l’Inter taglierà il traguardo delle 400 presenze in Serie A. Fuori Ekdal, escluso dai convocati. L’allenatore dell’Inter Inzaghi, che punta su Dimarco per sostituire nella difesa a tre l’infortunato Bastoni, in attacco scommette su Dzeko al fianco dell’intoccabile Lautaro. Prima chiamata stagionale per Sanchez: l’attaccante cileno inizia dalla panchina.

Sampdoria-Inter, le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Sampdoria-Inter, dove vedere la partita

Come tutte le partite del campionato di Serie A 2021/22, Sampdoria-Inter sarà trasmesso su DAZN. Il lunch match di domenica 12 settembre sarà inoltre visibile sui canali Sky Sport e dunque, sulla piattaforma di streaming NOW.

Sampdoria-Inter, chi arbitra

Sampdoria-Inter sarà diretta da Orsato, coadiuvato allo stadio Ferraris dagli assistenti Peretti e Pagliardini. Quarto uomo del match Baroni, Nasca al VAR insieme a Giallatini. Curiosità: Orsato torna ad arbitrare l’Inter dopo più di tre anni. L’ultima volta era accaduto per la sfida con la Juventus del 28 aprile 2018, quella della mancata seconda ammonizione di Pjanic dopo uno scontro con Rafinha.