Samantha Weinstein morta a 28 anni: era l’attrice del remake di Carrie – Lo sguardo di Satana

Samantha Weinstein è morta a soli 28 anni. La giovane attrice si è spenta il 14 maggio al Princess Margaret Hospital di Toronto, dopo che le era stato diagnosticato un cancro alle ovaie due anni e mezzo fa. L’attrice e musicista canadese, che ha vinto riconoscimenti fin dalla tenera età, viene ricordata come un’artista stimolante che, come riportato dal quotidiano CBC, ha continuato a lavorare anche nei suoi ultimi giorni di vita.

Morta l’attrice Samantha Weinstein

Weinstein, che recitava dall’età di sei anni, aveva anche doppiato vari personaggi in serie televisive animate. Toccanti le parole di suo padre, David: «Sam era l’incarnazione vivente di un raggio di sole. Era così piena di energia positiva, chiunque l’avesse mai incontrata direbbe che ha illuminato ogni luogo in cui è entrata». L’attrice, tra i vari ruoli, ha interpretato la studentessa delle superiori Heather nel remake del 2013 di Carrie, con Chloe Grace Moretz e Julianne Moore, ed è stata scelta per il ruolo di Audrey nella commedia del 2011 Jesus Henry Christ, con Toni Collette. Da bambina, ha avuto un ruolo da protagonista in Big Girl, vincendo il premio per il miglior cortometraggio canadese al Toronto International Film Festival del 2005. Un ruolo che le è valso anche il premio ACTRA (Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists) del 2006 per l’eccezionale interpretazione femminile, rendendola, all’età di 10 anni, la persona più giovane a ricevere tale onore.

L’attrice ha lavorato fino agli ultimi giorni di vita

La giovane, nelle ultime settimane, era ancora in studio a lavorare per i cartoni animati Mittens & Pants e Dino Ranch, nonostante la sua malattia, come riferito dal padre alla CBC. Sam Weinstein, appassionata di musica, era la cantante e chitarrista del gruppo garage rock di Toronto Killer Virgins. Dopo la diagnosi di cancro, Sam ha deciso di vivere la sua vita al meglio, con diversi viaggi sia in Giappone che nelle Hawaii. I suoi genitori hanno inoltre riferito che la sua volontà è stata quella di donare a vari enti di beneficenza delle somme, dopo la sua morte. Samantha Weinstein, oltre i genitori, lascia il marito, la sorella e altri parenti.