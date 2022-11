Samantha Migliore, patteggia a 4 anni la trans che fece l’iniezione fatale

L’assassina di Samantha Migliore, Pamela Andress trans di origini brasiliane 52enne, accusata della morte come conseguenza di altro reato, esercizio abusivo della professione sanitaria e omissione di soccorso, ha deciso di patteggiare la sua condanna in tribunale con il rito abbreviato. Alla fine la sua pena si è tradotta in quattro anni e otto mesi di reclusione. Amare le parole del marito di Samantha, deluso e amareggiato dalla decisione giudiziaria.

La pena definitiva per la colpevole

Quattro anni e otto mesi, questa è la pena patteggiata da Pamela Andress, trans di origini brasiliane di anni 52, dopo aver causato il decesso di Samantha Migliore, 35 anni natia di Maranello. La vicenda risale al 21 aprile, quando la donna 35enne si sottopose a un trattamento di chirurgia estetica eseguita a domicilio senza alcuna autorizzazione o sicurezza. Dopo il trattamento la Andress, che all’anagrafe si chiama Josè Ricardo Santos Da Silva, spari nel nulla senza prestare soccorso a Samanta che morì poche ore dopo il ricovero in ospedale.

In seguito, la colpevole si costituì 24 ore dopo e dal 13 maggio è ai domiciliari. Le analisi e l’autopsia rilevarono una massiccia quantità di silicone nel sangue della vittima elementi che le causarono un’embolia polmonare. Samantha Migliore era una mamma di cinque figli, avuti da diverse relazioni.

Le parole del marito di Samantha Migliore

Il marito di Samantha Migliore, Antonio Bevilacqua è rimasto deluso e amareggiato dal risultato del processo anche perché si è svolto con rito abbreviato.

Infatti, commentando la pena che ha ricevuto Pamela Andress ha affermato a Modena Today: «Qui in Italia tutti possiamo svolgere un lavoro in nero, tanto la legge non è uguale per tutti. Non dovrebbe funzionare così, è uno schifo. Sono deluso. Mi rimane solo dolore, nient’altro. Non abbiamo ricevuto neppure delle scuse, nulla».