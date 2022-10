Samantha Migliore, a processo la falsa estetista che la operò al seno

La Procura di Modena ha deciso di portare a processo Pamela Andress, la falsa estetista che lo scorso aprile effettuò un ritocchino al seno a Samantha Migliore, provocando la morte della donna, madre di 5 figli. Ora la donna trans brasiliana, in realtà organizzatrice di eventi e non abilitata a svolgere la professione, dovrà rispondere di pesanti accuse.

Il processo contro la falsa estetista di Samantha Migliore

Pamela Andress, la falsa estetista di Samantha Migliore, si era costituita alla caserma dei Carabinieri di Cento, nel ferrarese, dove vive il suo compagno. Tuttavia, questa non è stata una giustificazione che l’ha risparmiata dalle conseguenze che ora deve affrontare. Dal 13 maggio scorso la falsa estetista è ai domiciliari, in attesa del processo. Questo perché il Gip ha stabilito che «troppo alto il rischio che possa sottoporre qualcun altro a un ritocco estetico abusivo».

L’udienza è stata fissata per il 24 novembre dal Pm Pasquale Mazzei della Procura di Modena. Inoltre, la Procura di Modena ritiene che la Andress sia colpevole di omissione di soccorso e che dopo la morte di Samantha Migliore, precisamente nelle 24 ore successive al decesso, la trans brasiliana sia da considerare latitante.

La difesa della falsa estetista

La difesa di Pamela Andress rifiuta l’accusa di omissione di soccorso. A questo proposito, ha parlato il legale della Andress, Francesco Andriulli, che ha spiegato: «La mia assistita ha sempre collaborato, ribadendo di non essere mai fuggita». Secondo l’avvocato, la fuga e dunque la latitanza non è mai esistita, visto che la trans 50enne si è costituita subito dopo la morte di Samantha Migliore.

Allo stesso tempo, proseguono le indagini per capire quale rapporto intercorresse tra le due donne. L’avvocato del marito di Samantha Migliore, Daniele Pizzi, ha dichiarato: «Stiamo facendo analisi sul telefono di Samantha per capire come è avvenuto l’accordo tra le due donne. Mentre resta il giallo degli apparecchi della Andress, mai ritrovati».