Samantha De Grenet e il tumore: «Piangevo in bagno, ai miei non l’ho detto»

«Vedi il tuo corpo cambiare e non è facile accettarlo, dei risvolti psicologici della malattia si parla poco». Così Samantha De Grenet racconta la sua esperienza con il tumore nel salotto televisivo di Silvia Toffanin a Verissimo. «Io mi chiudevo in bagno a piangere, non è facile riconoscersi e accettarsi quando vedi il tuo corpo cambiare per la malattia. Ora ho imparato ad accettarlo, il mio corpo è diverso da com’era prima ma va bene: nascondo i difetti e vado avanti. Sono riuscita a fare pace con me stessa» spiega.

Samantha De Grenet racconta il tumore a Verissimo

«So di essere fortunata ad avere accanto familiari e amici che mi amano e mi aiutano in questo percorso, ma a volte mi sono nascosta per non farli soffrire: dover dire ai propri genitori che si è malati non è la migliore delle cose, io ho provato a sminuire e dire che si trattava di una malattia non grave perché i genitori non devono mai sentirsi esclusi. Ma non è una passeggiata, ci sono tanti disagi e sbalzi d’umore e non è facile convivere con queste situazioni. Si parla spesso di ciò che accade fisicamente perché è visibile, ma la parte psicologica è difficile da spiegare» continua.

La sua terapia per uscirne andrà avanti per altri due anni, ma preferisce non pensarci e aggiunge un pensiero: «alle tante donne costrette ad affrontare da sole la malattia perché vengono abbandonate da chi dovrebbe sostenerle in questo difficile percorso».

Il ritorno in televisione

La showgirl ha avuto una lunga carriera televisiva, ma era scomparsa dai riflettori per un po’ di tempo. Oggi sappiamo il perché, dopo la lunga confessione a Verissimo. Il tumore, la preoccupazione per i suoi familiari e un percorso terapeutico lungo da affrontare.

Ora, la showgirl è sicura di farcela e il suo può essere un esempio anche per le altre donne in difficoltà.