Samantha Cristoforetti, vita privata: chi è il marito e quanti anni ha la figlia

Samantha Cristoforetti è una delle personalità più note del mondo della scienza italiana. È la prima donna del nostro Paese ad essere andata nello spazio, e con la più lunga permanenza nella stessa missione. Nel 2014, infatti, è stata protagonista della missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, rientrando nel giugno 2015. Inoltre nel maggio 2021 è diventata la prima donna europea a essere alla guida della Stazione Spaziale Internazionale. In primavera del 2022 partirà per un nuovo viaggio nello Spazio. Ecco chi è Samantha Cristoforetti e cosa sappiamo della sua vita privata.

L’austronauta in procinto di partire per una nuova missione

Samantha Cristoforetti sta per iniziare la seconda missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale. Si trova al Kennedy Space Center da lunedì 18 aprile 2022. Con una navetta Crew Dragon chiamata “Freedom, la missione Crew-4 trasporterà sull’Iss gli astronauti della NASA Kjell Lindgren, comandante di missione, Robert Hines, pilota, Jessica Watkins, specialista di missione e, appunto, l’astronauta dell’Esa, Samantha Cristoforetti titolare della missione scientifica “Minerva”, durante la quale assumerà anche il ruolo di comandante del Segmento orbitale americano (Usos) della base. Il lancio, dopo un rinvio per mal tempo, è previsto per mercoledì 27 aprile 2022.

La vita privata di Samantha Cristoforetti

Samantha è legata sentimentalmente a Lionel Ferra, anch’egli ingegnere e addestratore di astronauti nella base Esa di Colonia. I due hanno una figlia che si chiama Kelsey Amal, nata nel 2016 a Colonia, in Germania. Recentemente la Cristoforetti è diventata mamma del secondo figlio, Dorian Lev.

Durante un’intervista, in passato, ha chiarito come è diviso il lavoro di cura in casa, visto che spesso Samantha è impegnata con allenamenti e missioni. “Ho la fortuna di avere un partner che ha sempre dimostrato di cavarsela molto bene in famiglia e di essere il punto di riferimento per i nostri due figli”.

Oggi Samantha vive con la sua famiglia a Colonia, in Germania, dove si trova il centro di addestramento per tutti gli astronauti dell’ESA. Dopo la sua infanzia trascorsa a Milano e gli anni di formazione in Trentino, lei e il compagno si sono stabiliti lì per motivi lavorativi.