Via alla missione Crew-4, Samantha Cristoforetti torna nello spazio

Samantha Cristoforetti torna nello spazio: trascorrerà circa cinque mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale per la missione Minerva, nel corso della quale prenderà parte a decine di esperimenti. Il lancio è avvenuto alle 9:52 italiane dal Kennedy Space Center, in Florida.

Samantha Cristoforetti, insieme a lei tre astronauti della Nasa

Oltre a Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, la missione Crew-4 trasporterà sulla Stazione Spaziale Internazionale gli astronauti della Nasa Kjell Lindgren, comandante di missione, Robert Hines, pilota, e Jessica Watkins, specialista di missione. “AstroSamantha”, titolare della missione scientifica Minerva, assumerà anche il ruolo di comandante del segmento orbitale americano (Usos) della base.

Samantha Cristoforetti, a bordo della navetta di Elon Musk

Samantha Cristoforetti, che ha compiuto ieri 45 anni, volerà insieme ai suoi colleghi d’equipaggio sulla nuova navetta spaziale privata americana Crew Dragon di SpaceX (azienda aerospaziale statunitense fondata da Elon Musk), battezzata Freedom e portata in orbita da un collaudato razzo Falcon 9. Dopo l’attracco della navetta alla Iss, ci sarà un passaggio di consegne di circa cinque giorni con la precedente missione Crew-3 della Nasa e SpaceX, prima che quest’ultima ritorni sulla Terra.

Per AstroSamantha è la seconda missione spaziale di lunga durata

Per “AstroSamantha” si tratta della seconda missione spaziale di lunga durata dopo Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, iniziata il 23 novembre 2014: terminò l’11 giugno 2015, dopo 199 giorni. In mezzo, il collegamento con il Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Da una missione di lunga durata all’altra, il lancio di oggi in realtà sarebbe dovuto avvenire il 23 aprile. Poi era stato rimandato a causa del maltempo, che aveva impedito il rientro a Terra della missione Axiom-1 (Ax-1), la prima interamente privata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.