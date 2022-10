Samantha Cristoforetti sta tornando sulla Terra: partita la Crew-4

Samantha Cristoforetti sta per arrivare. L’ammaraggio che concluderà definitivamente la missione spaziale dovrebbe avvenire intorno alle ore 22:55 (ora italiana). AstroSamantha dovrebbe tecnicamente effettuare un ammaraggio, nel senso che l’atterraggio è previsto nell’oceano per evitare inutili rischi. La navicella Crew-4 che la riporterà a casa si è sganciata in ritardo sulla tabella di marcia. Infatti, si sarebbe dovuta staccare dalla Stazione Spaziale Internazionale alle ore 17:58. Invece, si è staccata alle ore 18:05. Il portello si è chiuso alle ore 16:20.

La missione Crew-4

Gli astronauti saranno recuperati al largo delle coste in Florida. La Nasa trasmetterà il tutto sul suo canale ufficiale di YouTube. La missione prendeva il nome dalla dea greca Atena, il cui nome latino Minerva ha dato il nome alla missione. Partita il 27 aprile 2022 con a capo proprio la Cristoforetti, ha acceso i motori nel Kennedy Space Centre in Florida. La navetta spaziale è la Crew Dragon Freedom.

Nell’ambito della missione, l’astronauta ha effettuato diversi esperimenti e non ha perso il contatto con i social attraverso i suoi canali ufficiali. Tra gli esperimenti, ricordiamo quello sul mantenimento del tono muscolare nello Spazio, l’esposizione del rumore per l’udito, come funziona la fisica delle emulsioni per gli alimenti. In più, non sono mancati esperimenti sui materiali da costruzione per le prossime missioni spaziali.

Samantha Cristoforetti, a che ora arriva

AstroSamantha arriverà alle ore 22:55. È stata la prima dell’astronauta sulla Stazione Spaziale Internazionale. In più, lo scorso 21 luglio, si è cimentata in una passeggiata nello Spazio con Oleg Artemyev e il Braccio Robotico Europeo. Il 28 settembre è passata a capo della missione. Durante il suo viaggio nello Spazio, ha trovato anche il tempo per fare dei video su TikTok e per partecipare – a distanza- alla Gamescom 2022 in Germania.

In attesa della prossima missione, l’astronauta ora si godrà un po’ di meritato riposo… Ma solo un po’!