Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea a camminare nello spazio

Samantha Cristoforetti scriverà un nuovo capitolo storico del rapporto tra gli esseri umani e lo spazio. Il prossimo 21 luglio, infatti, l’astronauta italiana diventerà la prima donna europea a compiere una space walk, una camminata intorno alla stazione spaziale. L’appuntamento è stato ufficializzato dalla Nasa nel tardo pomeriggio di ieri, con la pubblicazione dei prossimi appuntamenti. E tra questi c’è anche l’attività extraveicolare (Eva) di Astro Samantha, che sarà fuori dalla Iss insieme al comandante Oleg Artemyev per interventi (non specificati) che potrebbero protrarsi per oltre sei ore.

La tuta spaziale Orlan e l’addestramento di Samantha

Samantha Cristoforetti diventerà quindi la prima donna europea a compiere una space walk fuori dalla Iss. Un grande traguardo per l’astronauta italiana, che effettuerà la passeggiata spaziale (e i relativi interventi) con la tuta Orlan, fabbricata dalla Russia. E anche questo sarà un primato: mai nessun occidentale ha compiuto qualche Eva con quella tuta. Lei si è addestrata per farlo lo scorso anno a Star City, il centro del Roscosmos, l’agenzia spaziale di Mosca. Astro Samantha è alla seconda permanenza sulla ISS, dove risiede dallo scorso 27 aprile. La prima volta è stata 7 anni fa, con la missione Futura coordinata dall’agenzia spaziale italiana e che l’ha vista impegnata per 199 giorni.

L’impegno condiviso tra Russia e Occidente

Samantha Cristoforetti collaborerà con Oleg Artemyev, comandante della stazione spaziale e astronauta russo di grande esperienza. La collaborazione tra cosmonauti e agenzie occidentali e di Mosca non si è interrotta con l’avvio del conflitto in Ucraina ed è uno dei pochi aspetti in cui i Paesi del mondo stanno continuando a collaborare. Anche la Nasa ne ha ribadito l’importanza la scorsa settimana. Bill Nelson, amministratore dell’agenzia spaziale, ha spiegato: «La collaborazione degli astronauti in orbita, Samantha Cristoforetti compresa, con i cosmonauti russi dimostra una eccezionale professionalità. Anche quella fra i centri di controllo della Iss, a Houston e a Mosca, non sta subendo alcuna conseguenza e questo nonostante la drammatica situazione in Ucraina».