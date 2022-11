Saman, è stato lo zio a indicare dove scavare

È stato Danish Hasnain, ovvero lo zio di Saman Abbas, a condurre gli inquirenti nel luogo dove la 18enne di origine pachistana sarebbe stata sepolta e dove sono stati rinvenuti dei resti umani. La notizia, divulgata anche dai media locali, trova conferme in ambienti investigativi. Ci vorrà qualche giorno per l’esumazione del corpo ritrovato sotto più di due metri di terra in un rudere a Novellara di Reggio Emilia.

Saman è stata uccisa perché si opponeva a un matrimonio combinato

Danish Hasnain, che è detenuto in carcere, accompagnato dagli agenti della penitenziaria ha consentito ai carabinieri di individuare il punto esatto dove scavare, nei pressi di un casolare diroccato a Novellara, a poche centinaia di metri dall’abitazione dove la vittima viveva con la famiglia. Saman sarebbe stata uccisa perché contraria a un matrimonio combinato dalla famiglia. Il procuratore Gaetano Calogero Paci ha spiegato che sarà necessario fare richiesta di incidente probatorio urgente alla Corte di assise per procedere con una perizia nel contraddittorio delle parti, dal momento che è già fissato il processo. Saranno dunque probabilmente i giudici a nominare un perito per dare il via alle operazioni che prevederanno anche l’estrazione del Dna per avere la conferma si tratti di Saman Abbas.

La comunità pachistana chiede l’estradizione del padre

«Continuiamo a condannare questo gesto criminale figlio di una mentalità retrograda. Vogliamo l’estradizione del padre per fare giustizia. E se il corpo dovesse essere quello di Saman, speriamo di poterle dare una degna sepoltura», ha dichiarato Hasnain Abbas Bhatti, portavoce della comunità pachistana di Novellara. «Per noi il mandante dell’omicidio è il padre Shabbar in quanto capofamiglia, con l’appoggio degli altri familiari, ma non dimentichiamo anche il ruolo fondamentale della madre Nazia in questa macabra vicenda. La famiglia di Saman era chiusa, non frequentava i nostri centri culturali islamici. Shabbar poi aveva il vizio dell’alcool e per questo non era ben accetto per la nostra religione. Matrimoni combinati? Sono frequenti nella nostra comunità, ma si concretizzano solo quando i due sposi sono consenzienti. Qui stiamo parlando di nozze forzate».