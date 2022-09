Saman uccisa con una corda e gettata nel Po: il racconto del cugino

Uccisa con una corda, fatta a pezzi e poi gettata nel Po. Sarebbe morta così la 18enne Saman Abbas, scomparsa da Novellara il 30 aprile 2021, secondo quanto raccontato a un compagno di cella da Ikram Ijaz, uno dei cugini arrestati con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. La giovane sarebbe stata consegnata dai genitori allo zio Danish Hasnain, che l’avrebbe strangolata con una fune mentre Ijaz e l’altro cugino Nomanhulaq Nomanhulaq la tenevano ferma.

Saman, i dubbi sul racconto del cugino

Ijaz ha raccontato gli ultimi attimi di vita di Saman (e quello che è successo dopo) a un altro detenuto, che a sua volta lo ha riferito alla polizia penitenziaria: per i carabinieri di Reggio Emilia, le dichiarazioni dell’uomo (arrestato in Francia il 31 maggio 2021) sono credibili solo in parte, in quanto presentano diverse incongruenze. Sempre secondo il racconto del cugino, ci sarebbe poi stato il contributo di un uomo misterioso, con il volto coperto da un passamontagna, che avrebbe aiutato a finire la ragazza, infilare il corpo in un sacco, caricarlo su una bici e poi, dopo averlo fatto a pezzi, gettarlo nel fiume Po. Tutto questo mentre la madre di Saman, Nazia Shaheen, in preda a una crisi di pianto, veniva allontanata dal marito Shabbar Abbas.

Saman, la telefonata-confessione del padre

Secondo Ijaz, a organizzare l’omicidio sarebbe stato Shabbar, il padre di Saman, stanco del fatto di non riuscire più a gestire la figlia: la giovane aveva rifiutato un matrimonio combinato con un cugino nel suo Paese d’origine, il Pakistan, e aveva una relazione con un connazionale. Proprio lo scatto di un bacio con il suo ragazzo, postato sui social, avrebbe portato alla decisione di uccidere Saman. L’8 giugno 2021, poco più di un un mese dopo la sua scomparsa, il padre confessò il delitto durante una telefonata a un parente in Italia, intercettata («Io sono già morto, l’ho uccisa io, l’ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore. Noi l’abbiamo uccisa») e finita agli atti del processo che inizierà a febbraio 2023 a carico dei familiari della ragazza: lo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, oltre ai genitori, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, entrambi ancora latitanti in Pakistan.