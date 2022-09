Saman, il padre confessò a un parente: «Ho ucciso mia figlia»

L’8 giugno 2021, poco più di un un mese dopo la scomparsa di Saman, la 18enne pakistana finita nel nulla un anno fa nelle campagne di Reggio Emilia, il padre Shabbar Abbas confessò di averla uccisa parlando al telefono con un parente in Italia. «Ho ucciso mia figlia», ammetteva l’uomo quando ormai era fuggito in Pakistan.

Saman uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato in Pakistan

Secondo la Procura di Reggio, Saman venne uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio del 2021 a Novellara perché aveva rifiutato un matrimonio combinato con un cugino nel suo Paese d’origine ed era innamorata di un connazionale di Roma con cui aveva in programma di andare a convivere e sposarsi. Nonostante mesi di ricerche nell’azienda agricola dove la famiglia viveva e nei terreni circostanti, il corpo della ragazza non è mai stato ritrovato.

A febbraio comincerà il processo a carico dei famigliari

La telefonata di Abbas è agli atti del processo che comincerà a febbraio a carico di cinque famigliari. Oltre al padre e la madre Nazia Shaheen – la coppia è tuttora latitante in Pakistan dopo essere fuggita imbarcandosi a Malpensa – sono stati rinviati a giudizio lo zio di Saman Danish Hasnain fermato a Parigi e i due cugini Ikram Ijaz arrestato a Nimes, in Francia e Nomanhulaq Nomanhulaq arrestato in Spagna.

Il video dell’ultima notte di Saman

L’ultima immagine di Saman è in un video in cui la 18enne con uno zaino si allontana con i genitori verso i campi davanti casa. Zaino che il padre riporterà indietro pochi minuti dopo. Le stesse telecamere, nei giorni precedenti alla scomparsa, avevano registrato un via vai dei cugini e dello zio con piedi di porco e pale. La ricostruzione della notte della scomparsa delal 18enne è stata possibile grazie alla confessione resa dal fratello minore di Saman.