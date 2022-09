Saman Abbas, il diario: «Mio padre mi picchia per ogni cosa»

Ritrovato da parte dei Carabinieri il “diario” di Saman Abbas. Un racconto scioccante, contenuto in delle carte che sono riemerse grazie a un’ordinanza del Riesame, che evidenzia in particolare la figura del padre, descritto come ubriacone e iracondo.

Lo spaventoso racconto nel diario di Saman Abbas

Il racconto del diario di Saman Abbas è contenuto nel dossier in un’ordinanza del Riesame, nel quale la ragazza sparita racconta la sua vita e un evento che la scosse fortemente, il matrimonio combinato voluto dal padre: «Un anno fa, il 17 novembre 2019, sono andata in Pakistan con mio padre e mia madre per restarvi sino al 14 febbraio 2020. Il 31 dicembre c’è stato il fidanzamento con mio cugino di 29 anni e il matrimonio era previsto il 22 dicembre 2020. A mio padre, appena ho saputo che voleva che mi sposassi con mio cugino, ho detto che non volevo farlo, sia perché lui era troppo grande sia perché non mi piaceva… E lui mi picchiò».

Il racconto della ragazza prosegue: «Anche mio cugino Rukisar era contrario alle nozze. Con mamma insistevo: ‘Dai, tu sei una mamma, lui è troppo grande per me, anche lui non vuole sposarsi con me’. Lei diceva che non era una decisione che spettava a me…».

I maltrattamenti del padre alla ragazza e alla madre di Saman

Nel diario di Saman Abbas la ragazza racconta anche i comportamenti violenti del padre: «Mi picchiava. Una volta, circa cinque mesi fa, ha lanciato un coltello nella mia direzione, non ha colpito me ma il mio fratellino, ferito a una mano. Nonostante perdesse molto sangue e io avessi detto di volerlo accompagnare al Pronto soccorso, nostro padre ha detto che non era possibile e ha chiuso la porta di casa. Era presente anche mia madre che però non ha detto né fatto niente».

La ragazza nel diario esprime anche la sua tristezza e paura nei confronti del padre spesso ubriaco e iracondo: «Spesso è capitato che mio padre cacciasse di casa me, mia madre e mio fratello e andava a finire che dormivamo per strada, sul marciapiede. Ci cacciava dicendo: ‘Questa è casa mia, andate via!‘. Lo diceva sia a me che a mia madre».