Saman Abbas, i genitori con una nuova identità: «Protetti per sempre in Pakistan»

Nuove scioccanti notizie circondano la morte di Saman Abbas. Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, i genitori della ragazza di 18 anni scomparsa l’anno scorso, ora sono protetti con nuove identità in Pakistan e sarebbero fuggiti perché avrebbero un ruolo principale nell’omicidio della figlia.

Caso Saman Abbas: la fuga dei genitori in Pakistan

Secondo le prove ricavate dagli inquirenti la fuga dei genitori di Saman Abbas, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, è stata tutt’altro che repentina e improvvisata ma al contrario studiata e organizzata in anticipo in ogni minimo dettaglio. Non a caso, all’interno del piano di fuga erano previsti aspetti come il paese nel quale scappare e l’ottenimento di nuove identità. Gli inquirenti hanno ricavato queste informazioni sia dalle intercettazioni dei familiari durante l’inchiesta per la scomparsa di Saman sia dai riscontri investigativi sui movimenti degli Abbas.

Secondo le indagini, i coniugi Abbas sarebbero nel Punjab, in Pakistan, e avrebbero ottenute nuove identità grazie a una rete di conoscenze. Ora per la Procura di Reggio Emilia, che si prepara a portare in Tribunale il dossier dell’inchiesta sulla scomparsa e l’omicidio di Saman Abbas, appare sempre più improbabile la possibilità di portare in aula i genitori della ragazza sparita da Novellara il 30 aprile dello scorso anno.

Le intercettazioni dello zio di Saman

Per chiarire la situazione sul caso Saman Abbas, i Carabinieri hanno dovuto intercettare messaggi e conversazioni dello zio della 18enne e presunto suo killer, Danish Hasnain. Quest’ultimo, pochi giorni dopo la scomparsa della giovane informava via chat la sua fidanzata in questo modo: «Stanno per andare per sempre in Pakistan. Abbiamo fatto un lavoro molto bene, perciò non preoccuparti. Mio fratello e sua moglie stanno arrivando in Pakistan. Sono già seduti sull’aereo. Domattina arriveranno a casa».

Danish Hasnain poi si è occupato anche di depistare le indagini, dichiarando ai Carabinieri che Saman era dovuta tornare in Pakistan per «motivi familiari». Dopo aver sostenuto gli interrogatori, l’uomo è fuggito in Francia ma è stato arrestato nella periferia di Parigi e ora si trova in carcere.