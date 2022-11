Saman Abbas, il cugino: «La tenevo per le gambe, gli altri la strangolavano»

Sono riprese le operazioni di recupero di quello che si ritiene essere il corpo di Saman Abbas, occultato in una buca profonda circa due metri all’interno di un casolare diroccato. Intanto spuntano nuove intercettazioni del cugino della giovane, detenuto a Reggio Emilia insieme ad altri due parenti accusati di concorso in omicidio, sulle modalità in cui è stato consumato il delitto.

Le operazioni di recupero del corpo di Saman Abbas

I periti, che avranno due mesi di tempo per estrare i resti della giovane e analizzarli, hanno definito la situazione «complicata». Non solo perché il casolare in cui è stato seppellito il cadavere è pericolante dal terremoto del 2012, ma il fatto che i resti non sarebbero in un sacco come inizialmente filtrato. Gli esperti dovranno dunque «setacciare» a mano per recuperare eventuali altri reperti. Una volta estratto, il corpo dovrebbe essere portato all’obitorio di Milano per gli esami e per il prelievo del Dna. Delle operazioni sono incaricati l’anatomopatologa forense Cristina Cattaneo, che dovrà fare la perizia sui resti, e il genetista Marzio Massimiliano Capra – entrambi si sono occupati in passato del caso di Yara Gambirasio. Alcune parti hanno nominato a loro volta consulenti.

Le dichiarazioni del cugino

Intanto, dalle carte si è scoperto che lo zio Danish Hasnain ha incontrato in carcere il cugino della vittima Ikram Ijaz. I due non si erano più visti dopo la fuga da Novellara, pochi giorni dopo la presunta uccisione di Saman, il 1° maggio 2021. Ignaro di essere intercettato, il ragazzo ha così confidato: «Parlerò, giuro su Allah, parlerò: da nove mesi sono disonorato». Questa la risposta dello zio: «Prima avevo paura della prigione in Pakistan. Non ho detto tutto». Infine una frase di Ijaz, spifferata da «radiocarcere»: «Io la immobilizzavo per le gambe mentre Danish e l’altro cugino la soffocavano».