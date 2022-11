Saman Abbas, Corte d’Assise: «Molto probabile che il corpo trovato sia suo»

Ci può essere una svolta nel caso Saman Abbas e la Corte d’Assise ha dato una probabile conferma. Pochi giorni fa sono stati trovati resti umani a Novellara e sembrerebbe che questi ultimi apparterrebbero alla giovane ragazza scomparsa.

La decisione della Corte d’Assise sul caso Saman Abbas

Novità per il caso della ragazza 18enne scomparsa più di un anno fa, Saman Abbas, perché gli inquirenti potrebbero aver trovato il suo cadavere. La Corte di Assise di Reggio Emilia ha fissato per mercoledì 23 novembre il conferimento della perizia tecnica per prelevare e dare un’identità al cadavere trovato a Novellara. «Il luogo del rinvenimento e l’accurato sotterramento portano a ritenere altamente probabile che si possa trattare del corpo della giovane donna», queste sono le riflessioni del presidente della Corte, Cristina Beretti.

Le analisi medico-legali sul corpo saranno effettuate dai due nominati dalla Corte: la specialista anatomopatologa Cristina Cattaneo, già esperta per i vari casi di cronaca, da Yara Gambirasio e Stefano Cucchi, e l’archeologo forense Dominic Salsarola. I resti del cadavere sono stati trovati il 18 novembre a Novellara, all’interno di uno scavo a un metro di profondità e larghezza. Per l’omicidio della ragazza sono a processo, con prima udienza fissata il 10 febbraio, il padre Shabbar Abbas, arrestato in Pakistan, la madre Nazia Shaheen ancora ricercata e latitante, lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, già in carcere in Italia.

Era stato lo zio della ragazza a indicare dove scavare

A indicare il luogo alle autorità dove scavare è stato lo zio Danish. Per questa ragione, si sospetta che il cadavere ritrovato a Novellara possa essere realmente di Saman Abbas.

Alla perizia tecnica potranno partecipare anche le parti civili ovvero l’associazione Penelope composta dall’avvocato Barbara Iannuccelli, l’Ucoii con l’avvocato Riziero Angeletti, il Comune di Novellara insieme all’avvocato Nicola Termanini, l’Unione Comuni della bassa reggiana e il tutore del fratello minore di Saman accompagnato dell’avvocato Valeria Miari.