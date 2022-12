Saman Abbas, il 4 gennaio prime risposte sul corpo ritrovato a Novellara

Saman Abbas, il prossimo 4 gennaio il corpo trovato a Novellara potrebbe fare chiarezza sulla vicenda, aggiungendo un tassello in più. A dirlo è Barbara Iannuccelli, avvocato dell’Associazione Penelope. Secondo la legale, in questa data i medici legali di Milano effettueranno delle analisi genetiche sui vestiti e sul corpo per dare un’identificazione certa. A febbraio 2023, invece, partirà il processo.

Saman Abbas, il 4 gennaio il punto sul corpo trovato a Novellara

«Alle 14 del 4 gennaio ci riuniremo per fare il punto della situazione e potremo avere delle prime risposte rispetto all’identificazione dei resti. Gli accertamenti sono numerosi, alcuni sono stati eseguiti direttamente dalla dottoressa Cattaneo, alti sono stati demandati a professionisti esterni» ha spiegato l’avvocato dell’ente. Un’altra data importante sarà quella del 10 gennaio, quando ci sarà in Pakistan la quarta udienza, che servirà per capire se il papà di Saman, Shabbar Abbas e altri cinque imputati a processo per il caso della morte della 18enne potranno essere estradati in Italia.

«Adesso è in carcere ed è in attesa dell’udienza del 10 gennaio. Qualche passo in avanti rispetto all’udienza preliminare dei mesi scorsi l’abbiamo fatto ma avere livelli di certezza alla data del 10 febbraio, giorno in cui comincerà il processo in Italia, oggi non lo possiamo dire» ha spiegato la legale Iannuccelli. Anche la mamma di Saman, Nazia, sarebbe imputata, ma di lei si sono perse le tracce.

Saman Abbas, nessuna traccia di mamma Nazia in Pakistan

«Dagli atti pakistani emerge che la mamma non è minimamente interessata da tutto ciò che sta accadendo lì relativamente al padre. Il nome di Nazia non esiste proprio. Si può affermare che non sia interesse del Pakistan neanche inserirla in un circuito per l’estradizione» conclude la legale.

La mamma di Saman non sarebbe negli atti pakistani per l’estradizione e non sarebbe stata arrestata a quanto si apprende.