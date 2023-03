Saman Abbas, l’avvocato Servillo: «Il padre vuole essere processato in Italia»

La notizia arriva proprio durante la ripartenza del processo: il padre di Saman Abbas, la diciottenne uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, fa sapere di voler partecipare al procedimento nel nostro paese. L’uomo, attualmente detenuto in Pakistan, è stato riunito al processo per gli altri quattro imputati davanti alla Corte d’Assise di Reggio Emilia. A diffondere la volontà espressa con tale richiesta è stato lo stesso avvocato difensore dei genitori della giovane uccisa, Simone Servillo, che ha fornito ulteriori dettagli.

Le parole dell’avvocato della famiglia di Saman Abbas

L’imputato e padre di Saman non ha potuto procedere in modo diretto, essendo in stato di detenzione. A far conoscere la sua decisione è stato l’avvocato e collega pakistano che ha mandato una mail all’avvocato Servillo mentre era in udienza. Queste le parole del legale Servillo: «Oggi c’è una manifesta volontà da parte di Shabbar Abbas di essere presente, tant’è vero che la mail inviata dal collega pachistano dice chiaramente di partecipare e, addirittura, all’udienza di ieri in Pakistan lui ha dato il consenso ma, disgraziatamente, come dice il collega, non c’era nessuno a rappresentare l’autorità italiana. Questo è quanto scrive il collega pachistano».

La situazione attuale

Nel frattempo l’Italia resta in attesa di una risposta non ancora arrivata relativa alla richiesta di estradizione in discussione alla Corte Suprema di Islamabad. Le parole del padre di Saman arrivano quasi a smentire quanto sarebbe stato diffuso in questi giorni, secondo il quale l’uomo avrebbe detto di non voler partecipare al processo. Affermazioni che non corrispondono a verità, come dichiarato dal difensore Servillo. Intanto, per martedì 21 in Pakistan, è stata fissata l’udienza per discutere sia l’estrazione che il rilascio su cauzione.

Gli imputati

Oltre all’uomo, sono imputati al processo per l’omicidio di Saman Abbas in corso a Reggio Emilia altre quattro persone, tutte legate da una parentela con la diciottenne uccisa a Novellara: la madre di Saman, Nazia Shaheen, lo zio Danish Hasnain e i due cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz.