Saman Abbas, l’avvocato del fratello: «È sicuro di essere ucciso come lei»

Il fratello di Saman Abbas è un testimone chiave nel processo contro i suoi familiari. Le difese degli imputati hanno richiesto di risentire la sua testimonianza, ma il suo avvocato si oppone facendo riferimento alle «forti pressioni che ha subito da persone vicine al nucleo familiare».

Le parole dell’avvocato del fratello di Saman Abbas

«Questo ragazzo è certo che per aver parlato subirà la stessa sorte della sorella». Lo ha espresso in aula l’avvocato difensore Valeria Miari, legale scelta dal fratello di Saman Abbas. Il giovane, ancora minorenne, è testimone chiave nel processo ai cinque familiari della ragazza 18enne accusati dell’omicidio.

Le difese degli imputati hanno richiesto di sentirlo di nuovo nel processo, mentre la legale si oppone facendo riferimento alle «forti pressioni che ha subito da persone vicine al nucleo familiare» e «al trauma subito». Inoltre l’avvocato fa sapere che il cliente: «Ha chiesto di vedere il corpo, è convinto sia la sorella».

Il processo in videoconferenza del padre

Nel frattempo, la Corte di assise di Reggio Emilia invierà gli atti necessari per iniziare il processo in videoconferenza di Shabbar Abbas. La notizia l’ha comunicata la presidente della Corte in apertura dell’udienza separata per il Shabbar, fermato in Pakistan a metà novembre, mentre si aspetta la procedura di estradizione dall’Italia. Gli atti andranno notificati a Islamabad per chiedere ad Abbas il consenso ad essere processato in videoconferenza.

Cristina Beretti, preside della corte ha fatto questa dichiarazione: «La Corte ha preso contatti col ministero, chiedendo assistenza per la predisposizione della videoconferenza. I tempi non li possiamo governare noi. La richiesta è stata predisposta, fatta tradurre in inglese, punjab e urdu». Ora gli atti verranno presentati al ministero della Giustizia che poi li invierà in Pakistan per la notifica. Si ricorda che iil processo di Shabbar Abbas in Pakistan sta subendo numerosi ritardi e molti rinvii.