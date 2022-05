Salvini è pronto a incontrare Putin a Mosca ma finora non è stato chiesto alcun visto

Matteo Salvini sarebbe pronto, secondo indiscrezioni di stampa, a volare con una delegazione della Lega a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Secondo Repubblica fonti diplomatiche russe avrebbero ricevuto la richiesta di un visto per il segretario del Carroccio e alcuni suoi suoi accompagnatori. Ricostruzione parzialmente smentita dal diretto interessato. «Nessun visto richiesto o missione organizzata», ha chiarito Salvini martedì, come riportato da La Presse. «L’obiettivo di arrivare alla Pace a qualunque costo, e incontrando tutti come ribadito oggi dal Santo Padre, rimane per me (e per il 74 per cento degli Italiani dati Ipsos) una priorità. Un rinnovato accordo fra Russia, Ucraina, Europa e Stati Uniti deve essere il traguardo di tutti».

Salvini a Mosca? Giorgetti invita alla prudenza

Anche il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ieri aveva detto di non sapere nulla della missione ma auspicava comunque «prudenza». «Non mi risulta che sia in programma un viaggio di questo tipo», aveva dichiarato Giorgetti. «Andrebbe coordinato con il governo che la Lega sostiene». In ogni caso, aveva aggiunto: «Salvini è animato da sincere intenzioni pacifiste». Un pacifismo ritrovato, quello di Salvini, che lo ha ulteriormente avvicinato anche a Papa Francesco che anche stamattina ha ringraziato con un tweet.

Grazie a Papa Francesco, una guida che sta cercando, davvero, da sempre e ad ogni costo, di arrivare alla Pace.https://t.co/ekVxi8yFUD — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 3, 2022

In una intervista a La Verità, Salvini non conferma né smentisce. «Non sto trattando niente con chicchessia ma sono determinato a favorire in tutti i modi la pace come chiede il Santo Padre», ha ribadito. «Con Mosca è necessario dialogare, anche perché prima o poi ci sarà il cessate il fuoco: l’Italia e l’Europa dovranno arrivare a quel risultato da protagoniste». Quanto poi al suo sostegno a Putin in passato Salvini ha risposto: «È evidente che l’aggressione all’Ucraina sia uno spartiacque. Chi bombarda non può avere ragione, ma non è un motivo sufficiente per chiudere i canali diplomatici o – peggio ancora – credere che il nemico sia tutto il popolo russo».

Salvini a Non è l’Arena: «Andrei a Mosca domattina»