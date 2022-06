Salvini: «Il viaggio a Mosca era stato pagato dalla Lega»

Il viaggio a Mosca di Matteo Salvini è saltato, ma continua a far discutere. Ieri l’ambasciata russa a Roma ha reso noto di aver inizialmente sostenuto le spese per il volo (con scalo) verso la capitale della Russia e di aver poi ricevuto l’equivalente della cifra spesa per l’acquisto dei biglietti aerei. Inizialmente sembrava che fosse stata proprio la rappresentanza diplomatica a finanziare la “missione di pace” e che il rimborso fosse avvenuto dopo la cancellazione della prenotazione. Invece, l’ambasciata si sarebbe limitata ad assistere Salvini nell’acquisto in rubli, vedendosi poi restituita la cifra dal partito. Il concetto è stato ribadito dal leader leghista a margine del voto per i referendum a Milano.

Salvini: «Sto lavorando per la pace a nostre spese»

Insomma, dopo l’annullamento della partenza l’equivalente della cifra spesa è stato restituito e questo sarebbe avvenuto anche se il viaggio fosse avvenuto. «È stato pagato dalla Lega, io non ho dei rubli e non posso fare il biglietto aereo pagando con quella moneta. Ho lavorato e sto lavorando per la pace a testa alta a nostre spese, economiche e politiche e lo farò ancora nei prossimi giorni». Poi ha aggiunto: «Se qualcuno fa insinuazioni strane su questioni economiche ne parleranno gli avvocati, perché ci metto la faccia e il portafogli».

La Lega non ha apprezzato la tempistica dell’ambasciata russa

Di fronte ai continui cambi di linea di Salvini sul conflitto in Ucraina, i russi non potevano non farsi sentire sulla questione del viaggio a Mosca, previsto per il 29 maggio e poi annullato. La Lega ha accolto con freddezza la comunicazione da parte dell’ambasciata russa, non tanto per il contenuto inizialmente equivoco, quanto per la tempistica: la precisazione è infatti arrivata alla vigilia delle amministrative e, soprattutto, del voto sui referendum sulla giustizia, fortemente voluti proprio da Salvini.