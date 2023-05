Salvini, il tweet cancellato in cui accostava il maltempo in Emilia-Romagna al Milan

Sta facendo discutere un tweet pubblicato, e poi cancellato, da Matteo Salvini. Nelle ore in cui l’Emilia-Romagna è alle prese con un forte maltempo, che ha già causato tre vittime e diversi dispersi, il vicepremier e Ministro dei Trasporti ha accostato il dramma vissuto dalla regione alla sconfitta del Milan contro l’Inter nella semifinale di ritorno della Champions League. Un abbinamento che ha scatenato l’ira del web, con decine di utenti che l’hanno accusato di preoccuparsi maggiormente di calcio che di Italia.

Il tweet di Salvini su Emilia-Romagna e Milan

«Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango. Un Milan senza cuore, grinta e idee non merita neanche un pensiero». Sono bastate queste poche righe per scatenare un’accesa polemica. L’accostamento tra il dramma che sta vivendo la popolazione emiliano-romagnola – tra allagamenti, evacuazioni, circolazione ferroviaria interrotta, scuole chiuse e impossibilità di uscire di casa – e il derby perso dal club rossonero è risultato a molti fuori luogo.

Un’ondata di critiche ha subito travolto il post tanto da spingere Salvini a cancellarlo, ma non prima che qualcuno provvedesse a fare uno screenshot e farlo circolare. «Apro Twitter e vedo il ministro delle infrastrutture che parla del #Milan: una regione in ginocchio, un morto, danni devastanti, allevamenti distrutti, coltivazioni cancellate e lui sta guardando la partita», «Il ministro dice che il suo telefono squilla di continuo: lui è molto impegnato, con il Milan», «Praticamente se il Milan fosse stato in vantaggio avrebbe staccato il telefono»: sono solo alcuni dei commenti comparsi su Twitter da parte di utenti che non hanno nascosto la loro indignazione per il triste accostamento. Tra questi svetta l’ironia amara di Makkox: «Con un Milan così brutto ha preferito l’alluvione».

Poco prima: «Pronti a fare la nostra parte»

Solo poche ore prima, il ministro aveva dedicato un tweet partecipato alla situazione dell’Emilia-Romagna, dimostrando solidarietà ai territori coinvolti e garantendo l’azione del suo Ministero: «La mia totale vicinanza a tutti i cittadini delle zone colpite oggi da forti piogge e temporali, in particolare in Emilia-Romagna. Sto monitorando la situazione delle infrastrutture del territorio. Il mio Ministero è a disposizione dei sindaci, siamo pronti a fare la nostra parte. Un profondo ringraziamento a tutti i soccorsi impegnati in questi momenti difficili».