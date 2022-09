Salvini: «Sanzioni Russa fanno male agli italiani»

«Le sanzioni non stanno facendo male alla Russia, ma danneggiano le famiglie italiane. Molti imprenditori mi stanno chiedendo di rivederle». Matteo Salvini non ha dubbi sulle sanzioni alla Russia e ne parla in un comizio nelle Marche per la campagna elettorale. Il leader della Lega ritiene che le sanzioni abbiano causato in qualche modo i danni legati al caro energia. Per Salvini «ci stanno rimettendo gli italiani e ci stanno guadagnando i russi, quindi a Bruxelles c’è qualcuno che ha sbagliato i conti».

Salvini parla delle sanzioni alla Russia

Quindi, le sanzioni sarebbero state un danno per l’Italia, mentre la Russia non avrebbe subìto molti danni. Ne è convinto il leader della Lega. Per la regola che i leader di centrodestra hanno scelto di utilizzare in vista delle prossime elezioni, chi avrà più voti tra i tre partiti più grandi potrà indicare il Premier. Quindi, Salvini cerca di ottenere più voti possibile. In più, in questa campagna elettorale c’è la scure della riduzione del numero dei parlamentari, con un numero di seggi inferiore rispetto alle elezioni precedenti.

Le reazioni alle parole di Salvini non si sono fatte attendere. Anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è in un confronto a distanza con l’alleato di governo su questo punto. «Sono d’accordissimo sul tetto al prezzo del gas abbiamo garantito al governo il massimo sostegno in una battaglia che consideriamo fondamentale. Faremo il possibile per dare una mano all’Italia» aveva dichiarato la Meloni ieri, 2 settembre.

Le reazioni alle parole di Salvini

«Credo che Putin non l’avrebbe detta meglio». Così tuona Enrico Letta. Anche un’altra esponente del Partito Democratico Lia Quartapalle si fa delle domande su Twitter. «Da giorni Salvini dice che le sanzioni colpiscono più l’Europa che la Russia. Una vera falsità: in Russia l’inflazione è tre volte quella Europea, c’è la recessione mentre l’eurozona cresce» spiega.

Anche Angelo Bonelli dei Verdi commenta le parole del leader del Carroccio: «Salvini è l’uomo di Putin. In questa campagna rappresenta gli interessi della Federazione Russa e ne abbiamo la conferma oggi visti i suoi attacchi all’Europa e al suo stesso Paese. Non sono le politiche green ad aver fatto alzare il prezzo del gas, ma aver portato l’Italia a dipendere dal gas, anche con l’azione di tutti i Governi dei quali in questi anni lui è stato protagonista centrale» spiega.