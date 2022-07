Ombre russe sulla caduta del governo Draghi, Salvini: «Fesserie»

La Russia era interessata alla crisi del governo italiano e alla sua possibile caduta. A rivelarlo oggi è La Stampa che pubblica un retroscena dei contatti intercorsi a fine maggio tra Antonio Capuano, consigliere per i rapporti internazionali della Lega, e Oleg Kostyukov, un importante funzionario dell’ambasciata russa in Italia, lo stesso che comprò i biglietti aerei della missione poi saltata di Matteo Salvini a Mosca.

Il diplomatico russo chiese se i ministri della Lega avessero intenzione di dimettersi

La Stampa cita documenti dell’intelligence sui colloqui tra i due avvenuti due mesi prima della caduta del governo Draghi, nel periodo in cui il Carroccio e il M5s si erano detti contrari a un nuovo invio di armi all’Ucraina. «Il diplomatico, facendo trasparire il possibile interesse russo a destabilizzare gli equilibri del governo italiano con questa operazione», riporta l’articolo della Stampa a firma di Jacopo Iacoboni, «avrebbe chiesto se i ministri della Lega fossero intenzionati a rassegnare le dimissioni dal governo».

La risposta di Salvini: «Fesserie»

Matteo Salvini intervenendo a Radio24 ha definito le presunte ombre russe sulla crisi di governo delle «fesserie». «Io ho lavorato e lavoro per la pace e per cercare di fermare questa maledetta guerra. Figurati se vado a parlare di ministri e viceministri, mi sembra la solita fantasia su cui c’è Putin, c’è il fascismo, il razzismo, il nazismo, il sovranismo», ha detto il segretario della Lega senza però smentire nel merito la ricostruzione del quotidiano. «Non penso che Putin stia dietro al termovalorizzatore di Roma». E ancora: «La politica internazionale prescinde dai governi, siamo orgogliosamente alleati ai Paesi liberi occidentali democratici. Questo non significa non voler buoni rapporti con Putin. Quindi l’Alleanza atlantica non è in discussione». Poi la precisazione: «Sicuramente a differenza di qualche altro Paese europeo belligerante a prescindere, io preferisco un’Italia dialogante e mediatrice».

Fratelli d’Italia: «Questioni da chiarire»

Parole che però non pare abbiano convinto del tutto l’alleato Fratelli d’Italia. «Se ci imbarazza l’inchiesta sui legami tra Lega e Russia? Le questioni di carattere internazionale vanno chiarite e approfondite. Noi non siamo imbarazzati rispetto a nulla, l’Italia è dalla parte dell’Occidente. Noi siamo al fianco dei nostri alleati», ha detto il capogruppo di FdI alla Camera Lollobrigida.

Di Maio: «Attenzione alle influenze russe in campagna elettorale»

Duro Luigi Di Maio. «Credo che Salvini debba spiegare le sue relazioni con la Russia e che occorra fare attenzione alle influenze russe sulla campagna elettorale», ha detto il ministro degli Esteri fondatore di Insieme per il Futuro, su Canale 5.

Di Nicola (Ipf): «Solo il sospetto di un’ingerenza della Russia nella campagna elettorale in corso è un fatto inaccettabile»

«La sequenza degli eventi che sembrano confermare un’ingerenza russa nelle vicende politiche ed elettorali del nostro Paese è davvero inquietante e spaventosa. Sono intervenuto in Senato per chiedere la massima attenzione, anche a seguito delle parole del presidente del Copasir sulla disinformazione russa», ha commentato Primo Di Nicola, capogruppo di Insieme per il Futuro al Senato. «Di Maio e Draghi», spiega di Nicola, «sono stati attaccati da esponenti dell’establishment russo prima, durante e dopo la caduta del governo. Le ingerenze erano evidenti già quando l’ambasciatore russo ha fatto il suo endorsement al partito di Conte affinché non votasse la risoluzione sul sostegno all’Ucraina. Ora arriva l’inchiesta del quotidiano La Stampa che ipotizza un pressing da parte russa affinché Salvini – quello stesso Salvini che era pronto a fare un viaggio all inclusive a Mosca – ritirasse i suoi ministri. Il ritiro non c’è stato ma pochi giorni dopo la Lega ha approfittato del varco aperto da Conte e ha fatto cadere il governo Draghi». Salvini, conclude il capogruppo dei dimaiani a Palazzo Madama, «deve dunque spiegare le sue relazioni con i russi e Meloni deve dirci se si sente a suo agio ad allearsi con chi coltiva questo tipo di relazioni con un regime che sta mietendo migliaia di vittime innocenti in Ucraina. Sulla richiesta di massima trasparenza e chiarezza siamo e saremo irremovibili: solo il sospetto di un’ingerenza della Russia nella campagna elettorale in corso è un fatto inaccettabile! Un Paese come l’Italia sarebbe una macchia gravissima».

Letta preparerà le interrogazioni parlamentari

Per il segretario dem Enrico Letta le rivelazioni pubblicate dalla Stampa sono «inquietanti», «la campagna elettorale inizia nel modo peggiore, con una grandissima macchia su questa vicenda. Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi». Letta ha annunciato che interesserà del tema il Copasir e preparerà interrogazioni parlamentari: «Se così fosse sarebbe una cosa di una gravità senza fine».