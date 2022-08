Salvini risponde a J-Ax: “Non aver paura della scelta degli italiani”

Matteo Salvini e J-Ax non hanno mai avuto un rapporto idilliaco. È capitato di frequente che il politico e il rapper si punzecchiassero via social. In un’intervista di recente rilasciata a Il Corriere della Sera, il cantante ha commentato le imminenti elezioni politiche, facendo un riferimento al leader della Lega. Ecco cosa ha detto e come ha risposto Salvini.

Cosa ha detto J-Ax riferendosi a Salvini

In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, J-Ax si è raccontato a cuore aperto. Dall’infanzia, ai primi tempi nella scena rap italiana. Fino, anche, alla ritrovata amicizia con Fedez e al rapporto con il figlio. La giornalista Barbara Visentin ha poi virato sulla questione delle elezioni politiche, attese per il 25 settembre e dunque ormai imminenti. L’intervistatrice ha chiesto: “Come vive questa estate di campagna elettorale?”. “Andrò a votare, ma sappiamo tutti cosa succederà, anche se speriamo nel miracolo”, ha risposto il rapper. “La sinistra ha smesso di occuparsi della felicità delle persone, per certi versi è peggio della destra”, ha aggiunto, tirando poi in ballo Matteo Salvini. “Deve nascere una roba nuova perché se ho sempre pensato che Salvini sia un politico nel senso più dispregiativo, uno che al potere diventa moderato, ora invece andiamo incontro a qualcosa alla Trump, a guai seri”.

Come ha risposto il politico

La risposta di Matteo Salvini non si è fatta attendere. Con un post su Instagram il leader della Lega ha riportato le parole del rapper, e poi ha commentato. “Amico mio, non avere paura della scelta degli italiani, prima vinciamo e poi facciamo una cantata insieme!”.

Il rapporto tra il politico e il rapper, in effetti, non è mai stato idilliaco. I due si sono spesso punzecchiati sui social, lanciandosi frecciatine neanche troppo velate. I seguaci di entrambi ricorderanno quando J-Ax è intervenuto a sostegno di Carola Rackete, nell’ambito della discussione mediatica sul caso Sea Watch 3. Allora il rapper aveva citato una stessa frase riportata da Salvini anni addietro, per usarla come una sorta di ‘boomerang’.

“Tutto quello che fecero i nazisti in Germania era considerato legale“, aveva cominciato J-Ax. “Quindi era giusto ? Sapete invece chi violava spesso la legge ? Ghandi, che è stato arrestato ben tredici volte, ma pure Nelson Mandela, che ha passato ben ventotto anni in carcere, oppure Martin Luther King […] ‘Alle leggi sbagliate bisogna disobbedire finché non cambiano, e in Italia ce ne sono tante.’ Sapete chi ha scritto questa cosa su Twitter qualche anno fa? È stato Matteo Salvini.”

Anche allora il leader della Lega, chiamato in causa, non si era risparmiato dal commentare le parole del cantante. “Ma come si fa a paragonare Carola a Gandhi, Nelson Mandela e Martin Luther King??? Il caldo non fa bene ai radical chic“. La definizione di Radical Chic non era però andata giù all’ex socio in affari di Fedez.

“Io vengo dalla periferia milanese”, aveva rimbeccato. “Sono figlio di una cassiera e ho iniziato a lavorare a diciotto anni, facendo musica di notte. A differenza di chi non ha lavorato un giorno solo in tutta la sua vita e viene mantenuto dagli italiani da vent’anni. Chi è il radical chic fra noi due?”.