Non ne ha azzeccata una durante le trattative per il Quirinale. E adesso si ritrova a copiare un progetto di partito politico che aveva già lanciato un ex della vecchia Lega di Umberto Bossi. Sono giornate difficili per Matteo Salvini. Il leader del Carroccio viene criticato sia all’interno del movimento, in particolare dall’ala dei governatori e dal ministro Giancarlo Giorgetti, sia all’esterno, con gli alleati Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni che non sembrano più fidarsi di lui.

Salvini lancia i Repubblicani per una federazione del centrodestra

Le sparate della scorsa settimana – aver bruciato la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e la numero uno del Dis Elisabetta Belloni – hanno lasciato il segno. Domani, martedì primo febbraio, si annuncia un consiglio federale di tensioni, dove sul banco degli imputati salirà proprio Salvini. Del resto, il segretario è riuscito nel capolavoro di affossare candidature di centrodestra, ostacolare quella dell’attuale presidente del Consiglio Mario Draghi e infine caldeggiare la rielezione di un politico di centrosinistra, ovvero Sergio Mattarella. Il malumore è forte nei ranghi leghisti. Per uscire dalle sabbie mobili è di queste ore la proposta di lanciare un nuovo contenitore politico, quello dei repubblicani. «Il nostro modello può essere quello del Partito Repubblicano americano», ha scritto Salvini in una lettera a Il Giornale, «la federazione di centrodestra delle forze che appoggiano il governo Draghi sarà uno spazio politico ove troveranno ospitalità le varie anime e le diverse sensibilità di una cultura politica alternativa al progressismo di sinistra, tutte diverse, pur nella comune cornice qui delineata, ma tutte protese verso uno stesso obiettivo politico».

Vi propongo la mia lettera a @ilgiornale di questa mattina, trovate il testo completo al seguente link 👇https://t.co/KXqiMgOhBL — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 31, 2022

E, ancora: «Ci troviamo a un bivio: vivacchiare può significare morire, decidersi per un cambiamento e federarsi è un rischio, ma anche un’opportunità. È l’occasione per cambiare il centro destra e, con esso, trasformare, finalmente e in modo sostanziale, anche l’Italia. Ora o mai più».

Il tentativo di Reguzzoni del 2015 finì con l’espulsione dalla Lega

Il modello citato da Salvini non è neppure una novità. A proporlo nel 2015 fu Marco Reguzzoni, ex capogruppo alla Camera e fedelissimo del Senatùr. Fu Reguzzoni, il 2 giugno di sette anni fa, a lanciare a Varese questo progetto «contro questo sistema Paese che costringe i giovani e i meno giovani a cercare all’estero quello che lo Stato non riesce e non vuole dare, contro regole definite assurde che non tutelano le aziende sane e privilegiano chi non osserva la legge, contro un sistema fiscale sbagliato e troppo penalizzante per le imprese di casa nostra serve». Secondo Reguzzoni, che all’epoca fu appoggiato anche da Nunzia De Girolamo, i Repubblicani doveva essere «una reale alternativa di governo seria, abbandonando divisioni e personalismi». Per quella iniziativa Reguzzoni fu espulso dal partito. Ora Salvini gli ha rubato l’idea.