Salvini, i 4 punti del viaggio in Russia

Il viaggio in Russia a cui Matteo Salvini stava lavorando da tempo sta facendo discutere, parecchio. Il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha commentato con ironia il progetto del segretario leghista. Carlo Calenda, leader di Azione, ha invece attaccato duramente Salvini su Twitter. Dalla Farnesina, da Palazzo Chigi e persino dalla Lega è invece emerso stupore, in quanto l’ex ministro dell’Interno aveva comunicato a pochissime persone l’intenzione di volare a Mosca, per fare da mediatore al Cremlino e favorire la fine del conflitto in Ucraina.

Salvini in Russia, le dichiarazioni di Capuano

Il viaggio è stato ideato insieme all’ex deputato forzista Antonio Capuano, sorta di spin doctor che da qualche mese affianca Salvini. Ed è stato proprio lui, in due interviste a La Stampa e La Repubblica, a rivelare i particolari del piano. «L’idea era quella di avvertire il governo qualche ora prima di partire, per fare sì che non si bruciasse la trattativa. Ma se Draghi avesse opposto il suo niet, state certi che non saremmo partiti», ha detto a Repubblica. Capuano ha fatto capire che Putin era stato informato delle intenzioni di Salvini: «Mi sembra chiaro. E alcuni segnali da Mosca sono pure arrivati». Concetti ribaditi anche con La Stampa. «Non aveva bisogno di alcun mandato», almeno per preparare la missione, ha sottolineato Capuano. «Solo dopo il ritorno da Mosca, se i russi avessero dato il via libera al piano, sarebbe andato da Draghi». Ma è ovvio: «senza il timbro del governo non se ne fa nulla», ha ribadito l’ex parlamentare che si qualifica come consulente “a titolo gratuito” del segretario leghista.

Salvini in Russia, i punti della “missione”

«Salvini ha deciso di restare in silenzio, ma è giusto che si sappia per quale obiettivo alto ha lavorato», mentre «è stato massacrato ingiustamente perché l’opinione pubblica non era a conoscenza di questo piano», che Capuano è stato autorizzato a divulgare. I punti del piano, che può essere ancora messo in atto, sono quattro. Innanzitutto c’è l’individuazione di una sede neutrale per i negoziati («abbiamo due ipotesi, entrambe sondate»); seguita dalla nomina di tre garanti («i vertici istituzionali di Italia, Francia e Germania, più un garante morale»). Il terzo punto è il cessate il fuoco come conditio sine qua non per il tavolo di pace. E infine, la visita di una grande personalità internazionale a Mosca e Kyiv: «Mi chiederà se parlo del Papa, ma io non glielo posso confermare», ha detto a Repubblica.