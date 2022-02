Salvini negativo al Covid, l’annuncio è social

Matteo Salvini pensa positivo ma, finalmente, è risultato negativo al Covid. Lo ha annunciato lo stesso leader della Lega con un video pubblicato sui social: in sottofondo il brano di Jovanotti Penso positivo, appunto, con Salvini seduto su un divano all’aperto, impegnato tra appunti di lavoro, libri e computer portatile. «No, no, no. È negativo», dice sorridendo il segretario del Carroccio smentendo l’audio di sottofondo, mentre mostra l’esito del tampone. «E dopo 10 giorni chiuso in casa, finalmente oggi… Buona domenica, Amici!», questo il commento a corredo del post.

Salvini, la positività nel giorno del giuramento di Mattarella

Matteo Salvini era risultato positivo al Covid il 3 febbraio, mentre si stava apprestando a recarsi alla Camera dei Deputati per il giuramento di Sergio Mattarella, appena rieletto Presidente della Repubblica. Oggi, dopo dieci giorni trascorsi in isolamento, è finalmente libero di uscire. Nei giorni scorsi aveva fatto discutere la sua dichiarato di non aver intenzione di far vaccinare la figlia Mirta: «Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri. Non sono certo di dibattito politico», aveva detto, rivendicando la stessa scelta fatta da Giorgia Meloni con la piccola Ginevra («Il vaccino non è una religione, ma una medicina, quindi valuto i rapporti rischi-beneficio»).

Salvini contro grillo, ma quello domestico a tavola

Non solo il vaccino ai bambini, in questo caso la figlia. Nel corso della quarantena, Salvini è rimasto ovviamente molto attivo sui social, commentando fatti e temi del momento. Come l’autorizzazione della Commissione europea di ieri alla commercializzazione del grillo domestico come alimento nell’Ue. «L’Europa vuole eliminare la dieta mediterranea ma autorizza il consumo del grillo domestico. Giù le mani dal Made in Italy. P.s. Buona cena», aveva postato sui social Salvini. Finora utilizzato come mangime per animali domestici, l’ortottero (molto proteico e poco grasso) sarà disponibile intero, congelato o essiccato, oppure in polvere. Si tratta del terzo insetto ad aver avuto il via libera dall’Ue, dopo la locusta migratoria la larva della tarma della farina.