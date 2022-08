Salvini: «Meloni premier? Prima si vota e poi decide il Colle»

«Io aspetto il voto degli italiani prima di fare qualsiasi commento, poi il Presidente della Repubblica sceglierà come è giusto che sia. Tutti dicono che il centrodestra ha già vinto. Calma. Sono convinto che il centrodestra possa vincere, sono convinto che la Lega possa prendere un voto in più di tutti gli altri, ma non impongo nomi e ruoli a nessuno e men che meno al presidente della Repubblica». Così Matteo Salvini risponde a quanto detto da Giorgia Meloni in merito alla candidatura di lei come Premier.

Matteo Salvini su Giorgia Meloni: cosa ha detto

L’accordo all’interno del centrodestra prevede che solo al termine delle elezioni, quando si saprà il partito vincitore, allora si potrà dare al Colle il nome di un Premier. Infatti, potrà indicare il nome solo il partito che avrà vinto le prossime elezioni del 25 settembre.

«Andare in pensione a 67 anni è una follia. L’altra sera la Fornero ha detto in TV che 41 anni non sono sufficienti per andare in pensione. Forse parla così perché non ha mai lavorato in vita sua, altrimenti se avesse faticato per 41 anni, saprebbe ad esempio che chi lavora con i disabili o gli anziani per una vita ha la schiena spezzata». Così Salvini commenta quanto dichiarato in trasmissione dall’ex ministro Elsa Fornero.

La risposta dopo l’ipotesi della Meloni Premier

La risposta di Salvini arriva dopo che la Meloni aveva fatto delle dichiarazioni in merito alla sua candidatura a Premier. «Se vincesse il centrodestra e ci fosse l’affermazione di Fdi non ho ragione di credere che Mattarella possa assumere una scelta diversa rispetto alla mia indicazione» aveva detto la Meloni.

La frase ha lasciato perplessi anche da Forza Italia. Infatti, Antonio Tajani ha spiegato: «Ogni partito, dentro la coalizione, correrà per sé, non avremo bisogno di annunciare subito un candidato premier comune. Esattamente come accadde nel 2018. Per quanto riguarda la scelta finale sul nome per Palazzo Chigi, se ne parlerà in un momento futuro. A cominciare dal vertice della prossima settimana».