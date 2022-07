Salvini tra malumori dei governisti e le spinte della vecchia Lega Nord

La pessima performance al Nord della Lega alle passate Amministrative è tutt’altro che un capitolo chiuso. È vero che Matteo Salvini ha subito cercato di correre ai ripari riunendo i deputati, i senatori e soprattutto i vertici a via Bellerio per condividere scelte e strategie all’insegna di una maggiore collegialità, ma il partito rimane una pentola a pressione pronta a esplodere. E non si tratta solo dello scontro tra governisti (per lo più il fronte comune rappresentato da ministri e governatori) e sovranisti. A terremotare il Carroccio, infatti, ci sono pure le vecchie e mai sopite spinte dei leghisti della prima ora che, tra ex parlamentari ed ex ministri, non si arrendono all’idea di rinunciare alle battaglie della storica Lega Nord e, a maggior ragione dopo la débâcle nelle urne, vorrebbe a tutti i costi riportarla in auge, dal simbolo alle istanze. Anche a costo di sfidare alle prossime elezioni il partito salviniano.

L’incrinatura del fronte governista

«Al momento non rappresentano un pericolo per il segretario, ma una bella noia sì», sottolinea un’autorevole camicia verde. «Il vero problema, in realtà, Matteo ce l’ha in casa e cioè dentro i confini di ‘Lega per Salvini premier’ dove non mancano i dissidi interni». Proprio la recente segreteria allargata a via Bellerio ne è stata la prova. Spifferano a Tag43: «Altro che la solita contesa tra governisti e non. Seppure alla fine l’allarme sia rientrato e la polvere sia stata accuratamente nascosta sotto il tappeto, rimane agli atti che stavolta lo scontro si è consumato persino tra governatori e ministri, al punto che i presenti tra questi ultimi hanno addirittura messo sul tavolo le loro dimissioni». Nel corpaccione del partito, in realtà, c’è pure chi non la pensa così e anzi ritiene che l’asse tra ministri e governatori sia «l’unico elemento di solidità al momento in casa Lega. L’unico e solo, visto che il resto è tutto in fibrillazione».

Congressi e tribunali: lo strappo di Pini e la contromossa di Iezzi

Sta di fatto che il termometro nel Carroccio segna temperature fuori norma. Una vera polveriera in cui ciascuno gioca la sua partita. O vorrebbe provare a disputarla. Ecco perché c’è tanta voglia di congresso. Sia dentro il nuovo corso salviniano e sia fuori. L’ultima grana, infatti, è senza dubbio il pressing per celebrare l’assise federale della storica Lega Nord, movimento politico relegato a bad company (è qui che è ricaduto il debito monstre da 49 milioni), ma che è anche l’unico depositario del simbolo. In entrambi i casi un boccone amaro per Salvini. «Nel primo perché il segretario vuole evitare a tutti i costi dimostrare plasticamente che non ha più sostegno in termini di partecipazione», dice a Tag43 un esponente della vecchia guardia. «Un timore fondato visto che già adesso si è costretti a bussare a ogni porta persino per racimolare gente alle feste del partito», a cominciare da quella più imminente a Milano Marittima. Quanto al congresso della Lega Nord, invece, qui il pericolo che corre il senatore milanese «è ancora più grande: rischia addirittura di ritrovarsi senza simbolo».

La mossa che ha disorientato il leader e i suoi fedelissimi l’ha messa a segno l’ex deputato Gianluca Pini, con un provvedimento d’urgenza depositato al Tribunale di Milano. L’obiettivo? Ottenere appunto la convocazione del congresso federale della Lega Nord, avendo dalla sua lo Statuto: «Si sarebbe dovuto celebrare entro 180 giorni dalle dimissioni di Salvini da segretario federale (lasciò l’incarico il 21 dicembre del 2019)», spiega Pini a Tag43. «E invece sono passati più di due anni».

Di qui la tattica del commissario della Lega Nord, Igor Iezzi, di convocare un consiglio federale il prossimo 20 settembre con all’ordine del giorno proprio il congresso: «Una mossa furba», spiega una fonte interna al partito, «per bypassare il pronunciamento imminente del Tribunale di Milano. Se i giudici si fossero pronunciati, infatti, Salvini non avrebbe avuto scampo. E invece in questo modo la mina è stata depotenziata, almeno per ora». Non è del tutto d’accordo, invece, Pini: «È stata una furbata, d’accordo. Ma segna comunque un punto a nostro favore». E avverte: «È chiaro che se il 20 settembre registreremo una marcia indietro, non solo presenteremo un nuovo provvedimento d’urgenza, ma anche un esposto per truffa». È sempre Pini a svelare il barbatrucco in un post sulla sua pagina Facebook: «Il 14 era previsto che si pronunciasse il tribunale di Milano…E quelli che governano la baracca hanno deciso che non valeva la pena rischiare di sentirselo ordinare da un giudice». Secondo l’ex deputato ed ex segretario della Lega Nord Romagna, si tratta di un «preciso intento di spostare in là la palla. Magari», spiega sui social, «a fine settembre si prenderanno sei mesi per organizzarlo e guarda caso cercheranno di non farlo coincidere con le elezioni». Con tanto di chiosa: «Ma alla fine ci penseranno gli elettori a rendere giustizia di tutto spazzandoli via. E solo allora si potrà riprendere la battaglia per il Nord».

Gli elettori e la battaglia per il Nord, appunto. «Salvini potrà pure rimandare il congresso, ma non potrà posticipare il verdetto della base», si sfogano con Tag43. «Anche perché nel frattempo i movimenti per riportare in auge la vecchia Lega e le sue storiche battaglie si moltiplicano sui territori. E se crescono è matematico che si tradurranno in consensi elettorali in meno per l’attuale formazione politica e per i suoi vertici».

Tra Grande Nord e Autonomia e libertà, le scosse in Lombardia

La Lombardia, da questo punto di vista, rappresenta un terreno fertile. Ad ararlo ci ha pensato, per esempio, Davide Boni, dando vita al movimento ‘Grande Nord’. Un passato targato Lega non da seconda fila il suo, essendo stato presidente del Consiglio regionale della Lombardia dal 2010 al 2012 e prima ancora presidente della Provincia di Cremona. E che dire dell’ex ministro della Giustizia Roberto Castelli con la sua ‘Autonomia e libertà’? L’associazione ha al centro la «questione settentrionale», pallino sin dai tempi di Bossi. E continua a fare proseliti, a detta dello stesso Castelli, tra sindaci e parlamentari leghisti. Tra questi ultimi, per esempio, ha aderito il deputato di Treviglio Christian Invernizzi. Per dirla con Pini: «Sono iniziative dalle quali arriva un segnale chiaro e cioè che Salvini ha tradito le istanze e gli ideali del Nord. Tutte ben radicate, ma», sottolinea l’ex parlamentare, «è anche vero che fino all’altro giorno nessuno credeva si potesse rimettere in piedi la Lega Nord». Come dire che se l’impresa riuscisse le porte del partito tornerebbero ad aprirsi a chi ha sempre fatto politica nel Carroccio considerandolo un vero e proprio «sindacato del Nord». Certo, ci sarebbe il famoso debito. Nulla che spaventa Pini: «Il debito si ripaga e l’accordo verrà onorato. Già adesso i vecchi elettori versano una quota che supera la rata. Non è questo il nodo». Un problema ci sarebbe, ma di certo non riguarda i militanti storici: si tratta della titolarità a partecipare all’eventuale futuro congresso, visto che da Statuto, rimarca l’ex deputato, «è consentito solo agli iscritti alla Lega Nord con almeno un’anzianità ininterrotta di 10 anni». Salvini e i suoi, insomma, sono avvisati…