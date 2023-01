Salvini dona il sangue, nella foto coi medici uno fa il dito medio

Un gesto involontario o voluto per criticare il personaggio protagonista dell’evento? I social si infiammano intorno alla foto pubblicata da Matteo Salvini, che oggi ha donato il sangue e si è fatto portavoce, come già accaduto altre volte, dell’importanza della donazione. Il vicepremier si è fatto ritrarre nella sede dell’Avis Milano, scrivendo di essere arrivato all’88esima donazione. Al suo fianco altri donatori, operatori e medici. Uno di loro è il protagonista della vicenda. La sua mano, infatti, mostra il dito medio, quasi nascosto dagli altri ma ugualmente ben visibile.

Salvini all’Avis Milano: il medico fa il dito medio?

Il dubbio resta, ma sui social i fan si infiammano. Il medico alla sinistra nella foto tiene le mani giunte sul grembo, ma mentre chiude tutte le dita ne lascia uno ben visibile: il medio. Un gesto inequivocabile, che sia volontario o meno. E in tanti hanno commentato ironicamente, tra chi lo chiamano «bro» e chi lo accusa. «Bellissimo il ditone», «quel dito medio… top», e tanti altri commenti simili hanno animato il profilo di Matteo Salvini, che è stato anche preso in giro. Per molti il vicepremier è stato «trollatissimo» dal medico, sebbene ancora non si sappia nulla di ufficiale sul gesto.

Cominciare la giornata con una donazione di sangue all’AVIS Milano (siamo arrivati a 88😊) in compagnia di tanti ragazzi e ragazze, aiutando qualcuno che ha bisogno, fa bene all’anima e alla salute.

Evviva tutti i Donatori e tutti i Volontari! pic.twitter.com/pSrrkgvbru — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 7, 2023

Salvini criticato per l’ostentazione

Tra i commenti ironici, però, ce ne sono tanti anche seri. A tanti utenti del popolare social non è piaciuto che Salvini abbia pubblicato il post sulla donazione, vedendolo non come un eventuale appello ma come ostentazione. «Il bene si fa in silenzio», scrivono molti, così come sottolineano che «tanta gente va a donare e non si fa fotografare».